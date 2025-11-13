ועדת המינויים למינוי ראשי נציגויות בחו״ל של משרד החוץ החליטה על מינויים של 10 שגרירים וקונסולים חדשים לישראל ברחבי העולם, כששר החוץ גדעון סער יביא אותם לאישור הממשלה. כל הפרטים

וועדת המינויים למינוי ראשי נציגויות בחו״ל של משרד החוץ החליטה היום (חמישי) על מינויים של 10 שגרירים וקונסולים חדשים לישראל ברחבי העולם. שר החוץ גדעון סער יביא בשבוע הבא את המינויים לאישור וועדת השרים למינויים בשירות החוץ, ולאחר מכן לאישור סופי במליאת הממשלה. אלו השגרירים החדשים שמונו: לתפקיד שגריר ישראל לאוקראינה מונה רועי רוזנבליט, שמכהן כיום כשגריר נייד למדינות הפסיפיק. רוזנבליט כיהן בעבר כשגריר ישראל לסנגל, כציר בשגרירות ישראל במוסקבה וכציר בשגרירות ישראל בקהיר. לתפקיד שגרירת ישראל לארגנטינה מונתה אהובה שפילר, שמכהנת כיום כראשת חטיבה באגף אירופה. שפילר כיהנה בעבר כקונסולית הכללית של ישראל בהונג קונג ושירתה בעבר במדריד ובקוסטה ריקה. לתפקיד שגריר ישראל למקסיקו ושגריר לא תושב לאיי הבהאמס ובליז מונה יועד מגן שכיהן בעבר כשגריר ישראל לאורוגוואי, כשגריר ישראל לקולומביה וכשגריר ישראל לפנמה. לתפקיד שגרירת ישראל לקוסטה ריקה מונתה מאיה כרמלי זומר, המכהנת כמנהלת מחלקה באגף אמריקה הלטינית ואשר שירתה בעבר בשגרירות ישראל בוינה ובקונסוליה הכללית של ישראל בשיקגו. לתפקיד שגריר ישראל לאורוגוואי מונה אלדד חייט, המכהן כמנהל מחלקה במרכז למחקר מדיני ואשר כיהן בעבר כשגריר ישראל לצ׳ילה. לתפקיד הקונסול הכללי של ישראל בדובאי מונה סמי אבו ג׳נב, המכהן כמנהל מחלקה במרכז למחקר מדיני ואשר כיהן בעבר כציר בשגרירות ישראל בירדן. לתפקיד הקונסולית הכללית של ישראל ביוסטון מונתה עדי פרג׳ון, המכהנת כמנהלת מחלקה באגף אירופה ואשר שירתה בעבר בשגרירות ישראל בז׳נבה ובשגרירות ישראל בברלין. לתפקיד הקונסול הכללי של ישראל בסן פרנסיסקו מונה רון גרסטנפלד, המכהן כיום כמנהל מחלקה באגף כלכלה ואשר שירת בעבר בשגרירות ישראל באוסטרליה ובשגרירות ישראל באורוגוואי. לתפקיד הקונסול הכללי של ישראל בשנגחאי מונה מתן זמיר, המכהן כיום כמנהל קורס הצוערים של משרד החוץ. זמיר שירת בעבר בקונסוליות של ישראל בסן פרנסיסקו, בבוסטון ובמומבאי. לתפקיד הקונסול הכללי של ישראל בהונג קונג ולא תושב למקאו מונה מר אדוארד שפירא, שכיהן בעבר כשגריר ישראל לאוזבקיסטן וכשגריר ישראל לבלארוס. שפירשא שימש גם כקונסול הכללי של ישראל בשנגחאי ובסנט פטרסבורג.

תגיות: גדעון סער, משרד החוץ, שגרירים