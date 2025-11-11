שר החוץ הצרפתי ז׳אן נואל בארו מסר לסער כי כל החברות הישראליות יוכלו להשתתף בתערוכה הביטחונית בפריז אחרי שדווח שימנע מהן

אחרי שדווח כי חברות ישראליות לא יוכלו להשתתף בתערוכה הביטחונית בצרפת. שר החוץ הצרפתי ז׳אן נואל בארו עדכן הערב (שלישי) את שר החוץ גדעון סער כי כל החברות הישראליות יוכלו להשתתף בתערוכה.

מוקדם יותר דווח כי נשיא צרפת עמנואל מקרון לא מרפה מישראל , גם לאחר הפסקת האש בעזה. מקרון ממשיך ללחוץ לקידום הקמת מדינה פלסטינית, ובשעות האחרונות נפגש בארמון האליזה עם יו"ר הרשות הפלסטינית, אבו מאזן, לשיחה שבה הדגיש את מחויבותו לשיתוף פעולה עם הרשות הפלסטינית בקידום "פתרון מדיני כולל".

עוד באותו נושא מקרון נפגש עם אבו מאזן: "נקדם מדינה פלסטינית עם הרשות" 20:07 | יאיר אמר 1 0 😀 👏

הפגישה, שנערכה בפריז, עסקה בהשלכות הסכם הפסקת האש וב"יישום המלא של תהליך השלום" – כך לפי הודעת לשכת הנשיא הצרפתי. מקרון ואבו מאזן דנו בצעדים הבאים בתוכנית השלום האזורית, ובהם נושאי ביטחון, ממשל ושיקום רצועת עזה. בנוסף מקרון הודיע כי: "צרפת תקים ועידה משותפת עם הרשות הפלסטינית, למען ביסוסה של מדינה פלסטינית עתידית".

לפי מקורות בינלאומיים, פריז בוחנת דוחפת לשמר תפקיד מרכזי לרשות הפלסטינית בניהול עתידי של עזה, כחלק ממאמץ בינלאומי לשיקום הרצועה ולמניעת חזרת שלטון חמאס.

אבו מאזן, בן ה-89, העומד בראש הרשות הפלסטינית מאז 2005, מנסה בשנים האחרונות ללחוץ על ישראל בזירות רבות, בין אם בבתי דין בינלאומיים, מגרשי הכדורגל, וכעת גם באירופה בתמיכת מקרון.