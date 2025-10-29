חבר הכנסת מאיר כהן מיש עתיד, ממייסדי המפלגה ומי שכיהן מטעמה כשר במספר ממשלות, יפרוש בעוד מספר שבועות מהכנסת. זו הסיבה

חבר הכנסת מאיר כהן מיש עתיד, יפרוש בעוד מספר שבועות מהכנסת לאחר שיו"ר מפלגתו יאיר לפיד, החליט על מינויו לראשות הקרן הקיימת לישראל.

כהן הוא ממייסדי המפלגה, שר מטעמה בממשלות שונות והוביל משך שנים רבות את מנגנון השטח של יש עתיד. הוא יכנס לתפקידו בשבועות הקרובים עם סיום כהונתו של היו"ר הנוכחי, ולאחר מכן יסיים את תפקידו כחבר כנסת לאחר 12 שנים רצופות.

ראש האופוזיציה יאיר לפיד, אמר: "אני מברך את מאיר כהן על תפקידו החדש. הוא היה ויהיה תמיד חלק ממשפחת יש עתיד ויסייע בהתארגנות המפלגה לבחירות הקרבות".

ח״כ מאיר כהן מסר: "אני מודה ליאיר לפיד על האמון ומאמין גדול בדרכה של מפלגת יש עתיד. אמשיך לתמוך במפלגה ולסייע ליאיר להוביל את הממשלה הבאה שתוביל שינוי לעם ישראל".