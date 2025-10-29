חבר הכנסת מאיר כהן מיש עתיד, יפרוש בעוד מספר שבועות מהכנסת לאחר שיו"ר מפלגתו יאיר לפיד, החליט על מינויו לראשות הקרן הקיימת לישראל.
כהן הוא ממייסדי המפלגה, שר מטעמה בממשלות שונות והוביל משך שנים רבות את מנגנון השטח של יש עתיד. הוא יכנס לתפקידו בשבועות הקרובים עם סיום כהונתו של היו"ר הנוכחי, ולאחר מכן יסיים את תפקידו כחבר כנסת לאחר 12 שנים רצופות.
ראש האופוזיציה יאיר לפיד, אמר: "אני מברך את מאיר כהן על תפקידו החדש. הוא היה ויהיה תמיד חלק ממשפחת יש עתיד ויסייע בהתארגנות המפלגה לבחירות הקרבות".
ח״כ מאיר כהן מסר: "אני מודה ליאיר לפיד על האמון ומאמין גדול בדרכה של מפלגת יש עתיד. אמשיך לתמוך במפלגה ולסייע ליאיר להוביל את הממשלה הבאה שתוביל שינוי לעם ישראל".
חח אילו "בכירים" יש במפלגת השוטים הזו?
.16:35 29.10.2025
ציונית
מה הקשר ב-2025 בין יש עתיד לקרן קיימת?16:43 29.10.2025
אהרון ברק
אוכל חינם 12 שנים16:47 29.10.2025
רבקה וייס
מפלגה מיותרת.17:30 29.10.2025
יוסי כהן
יור קקל---------------------בדיחה עלובה ביזוי של קקל17:10 29.10.2025
אהרון ברק
