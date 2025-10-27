בדיוק שנה מהיום – 27-10-2026 – צפויות להיערך הבחירות לכנסת ולראשות הממשלה. עם זאת ההערכה היא שהבחירות תיערכנה מוקדם מהצפוי

מדינת ישראל נכנסה היום (שני) רשמית לשנת בחירות, כאשר נקבע כי הבחירות לכנסת ה-26 ייערכו ביום שלישי, ה-27 באוקטובר 2026 – בדיוק בעוד שנה מהיום.

מטבע הדברים, הקמפיינים הפוליטיים צפויים לצבור תאוצה בחודשים הקרובים, כאשר במערכת הפוליטית כבר נערכים לעימותים, פרישות ואיחודים אפשריים בין המפלגות.

בסוף השבוע האחרון, הפרשן הפוליטי עמית סגל דיווח ב"ישראל היום" כי ההערכה הרווחת בקואליציה לאחר פתיחת השנה היא כי "תקציב יעבור, חוק גיוס לא, והכנסת כמעט תמלא את ימיה".

לדבריו, תחזית זו לא השתנתה גם לאחר "מרד הריבונות" שהתרחש ביום רביעי, והוא מיוחס יותר ל"תסכול של סמוטריץ' ובן גביר מסיום המלחמה ופחות מחישובי בחירות". לדבריו, ההערכה היא כי ראש הממשלה בנימין נתניהו "עדיין רוצה למשוך ככל האפשר".

סגל מציין כי התאריך המדובר לסיום כהונת הכנסת והליכה לבחירות הוא 8 בספטמבר, ימים לפני ראש השנה תשפ"ז (2026). האפשרות השנייה לסיום כהונה מוקדם יותר היא 30 ביוני, שהוא היום האחרון של שנת הלימודים.

סגל מציין כי כדי שהקואליציה תמשיך להתקיים עד למועד מאוחר, עליה להעביר תקציב, "שהעבודה עליו החלה בימים האחרונים", ומבהיר כי הדבר יקרה "רק אם החרדים יתמכו".