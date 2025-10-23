תאונת דרכים קשה התרחשה בשומרון בכביש 5442, בין מחלף שער שומרון לאורנית. שלושה פצועים קשה פונו לבית החולים בלינסון

תאונת דרכים קשה התרחשה הערב (חמישי) בשומרון בכביש 5442, בין מחלף שער שומרון לאורנית. שלושה פצועים קשה פונו לבית החולים בלינסון.

ממד"א נמסר: בשעה 20:55 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירקון על תאונת דרכים חזיתית בין 2 כלי רכב פרטיים בכביש 5442, בין מחלף שער שומרון לאורנית. חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבתי החולים 5 פצועים בהכרה, בהם: לבי"ח בילינסון 3 קשה — גבר כבן 30 עם חבלות בחזה ובראש, גבר כבן 50 עם חבלה בחזה ואישה כבת 40 עם חבלה בבטן. לבי"ח שיבא תל השומר 2 פצועים נוספים במצב קל.

פרמדיק מד"א דניאל פולק וחובשי מד"א צביקה לרר וכרמל שפירא, סיפרו: 2 הרכבים היו מרוסקים ובתוכם היו 5 פצועים, 3 מהם סבלו מחבלות קשות בגופם: 2 גברים, בני 30 ו-50 ואישה כבת 40 לערך. הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותם לבית החולים כשמצב האישה לא יציב והגברים יציב. במקום היו 2 פצועים נוספים שנפצעו קלות בגופם, צוותי מד"א נוספים שהיו בזירה העניקו להם טיפול רפואי ופינו אותם לבי"ח כשהם יציבים."