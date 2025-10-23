תאונת דרכים קשה התרחשה הערב (חמישי) בשומרון בכביש 5442, בין מחלף שער שומרון לאורנית. שלושה פצועים קשה פונו לבית החולים בלינסון.
ממד"א נמסר: בשעה 20:55 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירקון על תאונת דרכים חזיתית בין 2 כלי רכב פרטיים בכביש 5442, בין מחלף שער שומרון לאורנית. חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבתי החולים 5 פצועים בהכרה, בהם: לבי"ח בילינסון 3 קשה — גבר כבן 30 עם חבלות בחזה ובראש, גבר כבן 50 עם חבלה בחזה ואישה כבת 40 עם חבלה בבטן. לבי"ח שיבא תל השומר 2 פצועים נוספים במצב קל.
פרמדיק מד"א דניאל פולק וחובשי מד"א צביקה לרר וכרמל שפירא, סיפרו: 2 הרכבים היו מרוסקים ובתוכם היו 5 פצועים, 3 מהם סבלו מחבלות קשות בגופם: 2 גברים, בני 30 ו-50 ואישה כבת 40 לערך. הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותם לבית החולים כשמצב האישה לא יציב והגברים יציב. במקום היו 2 פצועים נוספים שנפצעו קלות בגופם, צוותי מד"א נוספים שהיו בזירה העניקו להם טיפול רפואי ופינו אותם לבי"ח כשהם יציבים."
