אירוע היסטורי בכותל: ראש הממשלה נתניהו השתתף בטקס פתיחת השנה של "מכינות נצח" – מסלול ההכשרה המרכזי לשירות קרבי לנוער חרדי

הבוקר (חמישי) התקיים במנהרות הכותל המערבי בהשתתפות ראש הממשלה טקס פתיחת השנה של "מכינות נצח", רשת המכינות הקדם־צבאיות לצעירים חרדים מבית עמותת נצח יהודה, הגוף המייסד והמרכזי של מסלולי הגיוס החרדיים בצה"ל מבית איגוד שומר ישראל המאגד את כלל המסלולים החרדים.

במעמד השתתפו למעלה מ־300 צעירים חרדים שפתחו את שנת הלימודים לקראת שירות קרבי משמעותי בצה"ל, לצד תלמידי ישיבת ההסדר החרדית "דרך חיים", הנחשבת לספינת הדגל של השירות החרדי־טכנולוגי המשלב לימודי קודש ברמה גבוהה עם שירות ביחידות עילית טכנולוגיות.

התלמידים הגיעו לטקס לאחר שבוע שטח, אותו חתמו בתפילות סליחות ובתפילת שחרית בכותל המערבי, שסימנה את נקודת הפתיחה למסע הרוחני והערכי שהם יוצאים אליו. הטקס התקיים במעמד ראש הממשלה, מפקד מג"ב, ניצב יצחק בריק, מייסד הנח"ל החרדי תא"ל (מיל') יהודה דובדבני, רבני עמותת נצח יהודה, צביקה כהן, מנכל הביטוח לאומי, ואישים בכירים נוספים. בטקס הופיע הזמר ישי לפידות.

נתניהו: ".זה מתחיל בלב, אבל טוב לגייס גם את הראש"

ראש הממשלה בנימין נתניהו, אמר במהלך נאומו: "יש שילוב, והשילוב הוא עוצמתי (ספרא וסייפא) וידעו כל אויבינו שאנחנו מתייצבים נגדם. אני אומר את זה לנצח יהודה. אני אומר את זה לכל אלו שבאים עכשיו, במאות ומאות רבות (של חרדים), לוחמים קרביים גם בלוגיסטיקה.

וזה עובד ביחד.

נאום נתניהו | צילום: מענדי סגל

"יש לנו יכולות נפשיות ויכולות שכליות גדולות מאוד. זה מתחיל בלב, אבל טוב לגייס גם את הראש. ושני הדברים נעשים פה, בצורה שמבטיחה באמת את עתידנו. ולכן אני אומר לכם כאן, צמוד לקודש הקודשים, עם ישראל חי, אנחנו מבטיחים אותו, נוסיף לעשות זאת".

ר׳ אכ״א, אלוף דדו בר כליפא לתלמידי מכינות נצח: ״הצבא והמדינה זקוק לכל אחד מכם, אתם אלה שתתגייסו תעמדו בראש המחנה, אתם תובילו אותנו. אחריכם חלוצים, יגיעו צעירים נוספים. דרכיכם שלכם תהיה דוגמה ומופת כמי שעשו מעשה וחיזקו את הצבא בשעת מלחמה. אנחנו בצה״ל נעמוד איתכם ולצידכם ונאפשר לכם לשמור על האמונה והערכים של הזהות החרדית".

אודי דרור ראש החטיבה לגיוס ומסלולים תורניים במשרד הביטחון: "השנה נרשם מספר שיא של תלמידים במכינות "אופק" ובישיבות הסדר חרדיות, הצפויים להתגייס בחודשים הקרובים. מסגרות אלו מאפשרות שירות משמעותי ומשלבות את ה"ספרא וסייפא".

מפקד מג"ב, ניצב יצחק בריק: "בחירתכם להתייצב למסלול השירות מעידה על אומץ, על מחויבות ועל חזון. אתם ממשיכים את דרכם של דורות שעמדו בפרץ והגנו על הארץ הזאת… אתם מהווים חלק מהחוסן הלאומי של עם ישראל, ומחזקים את החוסן של החברה כולה".