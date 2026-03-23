עמית סגל נגד רביב דרוקר: "שכח לשאול אותו שתי שאלות"

הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, יוצא במתקפה חריפה נגד רביב דרוקר, בעקבות הראיון שערך עם אהוד ברק: "שכח לשאול שתי שאלות"

מתקפה חריפה של פרשן חדשות 12, עמית סגל, נגד העיתונאי רביב דרוקר וראש הממשלה לשעבר אהוד ברק. בעקבות ראיון שקיים דרוקר עם ברק ב"רשת 13", טוען סגל כי הדברים שנאמרו בו הפכו לכלי שרת בידי גורמים עוינים לישראל.

"תפוצה יוצאת דופן בערוצי האויב לראיון המחניף של רביב דרוקר עם אהוד ברק", כתב סגל והוסיף בביקורתיות: "נשמעו שם שוב ושוב אמירות נגד האפשרות לנצח". במהלך הראיון, השמיע ברק טענות פסימיות לפיהן ישראל לא תוכל להכניע את איראן או להשמיד את מערך הטילים שלה, ואף קבע כי ארה"ב לא ניצחה באף מלחמה ב-60 השנים האחרונות.

"דרוקר לא עימת אותו עם השקרים"

סגל לא הסתפק בביקורת על התוכן, אלא תקף חזיתית את התנהלותו של דרוקר כמראיין. לטענתו, דרוקר נמנע מלשאול את ברק שאלות קשות על סתירות בעברו ועל פרשות אישיות מעוררות מחלוקת.

"דרוקר לא עימת את ברק עם טענתו מ-2023 שאין יכולת אפקטיבית לתקוף את תכנית הגרעין", ציין סגל, "וכמובן לא שאל אותו על שקריו בנוגע לקשריו עם הפדופיל אפשטיין".

בסיום דבריו, שלח סגל עקיצה נוספת לעבר המיליארדרים המזוהים עם המחאה נגד הממשלה, כשהוא רומז על הנזק התדמיתי והמורלי: "יש חשש שאף מיליארדר הייטק לא יעזור במקרה הזה".