יועמ"שית הכנסת זועמת על סמוטריץ': "התנהלות לא חוקית!"

הייעוץ המשפטי של הכנסת טוען היום (שני), כי משרד האוצר ביצע מחטף תקציבי והעביר תקציבי חינוך ללא אישור חברי הוועדה.

היועצת המשפטית של הכנסת, האשימה את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ואת משרדו, ו‏בתגובה נכתב כי הכנסת עומדת על כך שדרך ההתנהלות שבה הועבר הכסף טרם אישור ועדת הכספים - אינה חוקית.

עוד צויין כי הכנסת רואה חומרה יתרה בכך שעובדה זו הוסתרה מחברי הכנסת ומהייעוץ המשפטי. התנהלות זו לא שוקפה בפנייה עצמה, לא בדברי ההסבר, ואף לא במהלך הדיון הממושך בוועדה.

עוד הודגש כי בעוד שמשרד האוצר טען שהדברים הובנו על ידי הוועדה, לטעמה של הכנסת, כלל לא ניתן היה להבין מהאמירות הסתומות והדו-משמעיות של נציגי האוצר בדיון הוועדה, כי מדובר בפנייה הנוגעת לכסף שכבר חולק.

הכנסת מתנגדת גם לטענה שזו פרקטיקה מקובלת וממילא לא הועברו לכך נתונים.

עוד נכתב בתגובה כי מאז הדיון הראשון בעתירה, היועצת המשפטית של הכנסת פנתה שלוש פעמים אל היועץ המשפטי למשרד האוצר לברר את היקף התופעה, וכי הנתונים לא התקבלו עד כה, באופן שפוגע ביכולתה של הכנסת לפקח על הממשלה.



