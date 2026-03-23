בן כספית בהלם: "זה חלום שהתגשם"

המגיש בן כספית התייחס להתפתחות באיראן ואמר: "זה כמו חלום שהתגשם, לא הייתי מאמין"

בן כספית התייחס היום (שני) ברדיו 103fm למבצע 'עם כלביא' ולמלחמה באיראן, ואמר: "זה כמו חלום שהתגשם, אני מלווה את האירוע משנות ה-90 לא הייתי מאמין למי שהיה אומר לי שזה הולך לקרות, אבל האיראנים בסיטואציה שאם זה נגמר כשהמשטר נשאר על כנו עומד והוא פי אלף יותר קיצוני היום, ויש להם את ה-450 קילו אורניום - אז הם ניצחו. זה מדאיג אותי".