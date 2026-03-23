בן כספית בהלם: "זה חלום שהתגשם"

בן כספית התייחס היום (שני) ברדיו 103fm למבצע 'עם כלביא' ולמלחמה באיראן, ואמר: "זה כמו חלום שהתגשם, אני מלווה את האירוע משנות ה-90 לא הייתי מאמין למי שהיה אומר לי שזה הולך לקרות, אבל האיראנים בסיטואציה שאם זה נגמר כשהמשטר נשאר על כנו עומד והוא פי אלף יותר קיצוני היום, ויש להם את ה-450 קילו אורניום - אז הם ניצחו. זה מדאיג אותי".
נזכיר, כי על פי דיווחו אמש של הכתב המדיני, ירון אברהם בחדשות 12, גורמים אמריקאים בכירים עדכנו את ישראל על משך המלחמה הצפוי, והתוכניות שמאחוריו. הידיעה מוסרת כי ישראל עודכנה על ידי ארצות הברית כי התוכניות המבצעיות שארצות הברית צפויות להוציא לפועל בכל הקשור לחופש השיט במיצרי הורמוז תיקח שבועות להוצאה לפועל באופן מלא, ועל כן המלחמה תימשך עוד מספר שבועות, לכל הפחות.
