הותקפו בפאניקה: איראן באיום אכזרי לכל הארץ

לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שיגר אמש (ראשון) איום תקיף לאיראן, והציב לה אולטימטום על פתיחת מיצר הורמוז, באיראן משיבים אמש.

נזכיר כי בציוץ ברשת החברתית של טראמפ - Truth Social, כתב טראמפ:

"אם איראן לא תפתח לחלוטין, ללא שום איום, את מיצר הורמוז בתוך 48 שעות מרגע זה, ארצות הברית של אמריקה תפגע ותשמיד את תחנות הכוח השונות שלה, החל מהגדולה ביותר!

תודה על תשומת הלב לנושא הזה."

באיראן הגיבו הבוקר (שני) חזרה ואיימו כי אם ישראל או ארה"ב יתקפו את תחנות הכוח שלה "ישראל תוחשך". אלו איומים ששוגרו גם בעבר, ובישראל הוכנו כבר לא מעט תרחישים ודרכי התמודדות לתרחישים של עלטה.

איום זה של איראן, מגיע בעקבות ההבנה שלהם כי האולטימטום של טראמפ מתקרב אל תיקו, והם מנסים כעת לפזר איומים לכל עבר.

אמש מסרה איראן בהודעה: "כל תחנות הכוח, תשתיות האנרגיה וטכנולוגיות המידע של המשטר הציוני יכוונו באופן נרחב", לצד איום כי "תחנות הכוח של מדינות האזור שמארחות בסיסי ארה"ב יהוו מטרה לגיטימית".



מיצר הורמוז הוא צוואר הבקבוק האנרגטי של העולם. הממוקם בין חופי איראן וחצי האי ערב, עובר דרכו כ-20 אחוז מסך הנפט הנסחר בעולם, ולמעלה מ-30 אחוז מכלל הגז הטבעי הנוזלי המיועד לאירופה ואסיה. רוחבו של המיצר הוא כ-33 קילומטר בנקודה הצרה ביותר, ומדינות כמו ערב הסעודית, איחוד האמירויות, עיראק וכווית תלויות בו כמעט לחלוטין לצורך יצוא הנפט שלהן.

סגירת המיצר, הובילה לזינוק במחירי הנפט מ-70$ לחבית לאזור ה-100$ לחבית, במקביל תקיפות איראנית למיצבורי הנפט והגז של מדינות המפרץ גורמים להפסקת ייצור ולזינוק במחירי האנרגיה בעולם.

סגירת המיצר היא אמצעי לחץ של איראן נגד ארה"ב. עליית מחירי הנפט בעולם, גורמת לאינפלציה במדינות המערב - מה שמערער את היכולת של טראמפ להמשיך במלחמה בגלל קשיים מבית.



