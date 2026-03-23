בעקבות המלחמה: פיצוי של עד 30,000 שקל. כל הפרטים

רשות המסים פרסמה הבוקר (ב') הנחיות לציבור שנפגע מהמצב הביטחוני ורכושו ניזוק, במטרה לקצר את הליכי הפיצויים ולמנוע המתנה ממושכת לשמאים בשטח.
לפי הודעת הרשות, בעלי רכוש שטרם ביקר אצלם שמאי מטעם מס רכוש, יכולים כעת לבחור במסלול הגשה חלופי. במסגרת זו, ניתן להגיש תביעה במסלול המהיר, המאפשר קבלת פיצוי של עד 30,000 ש"ח בתוך זמן קצר יחסית.
המהלך נועד לתת מענה מיידי לתיקונים דחופים ולנזקים קלים יחסית, מבלי להמתין להגעת השמאי ולדוח המפורט, ובכך להקל על העומס הבירוקרטי שנוצר בעקבות ריבוי הפגיעות ברחבי הארץ.
