משרד הבריאות: חולה חצבת שהה בבית מלון

התפרצות החצבת בישראל: משרד הבריאות מעדכן כי חולה חצבת ששהה במלון "עדן אין" בזיכרון יעקב.

על פי חקירה אפידמיולוגית שנערכה על ידי לשכת הבריאות המחוזית, שהה חולה חצבת במלון "עדן אין", רחוב דרך אהרון 2, זיכרון יעקב, בימים ראשון עד שלישי, בתאריכים 15.3.26 עד 17.3.26.

כל מי ששהה במלון בין התאריכים הנ"ל מתבקש לוודא כי הוא מחוסן בהתאם להמלצות משרד הבריאות (בשתי מנות חיסון).

במשרד הבריאות מדגישים את חשיבות החיסונים וקבלת טיפול מונע לאחר החשיפה, שיכולים למנוע תחלואה קשה בחצבת וכן סיבוכים קשים ולמוות.

לבדיקת הסטטוס החיסוני ופרטים לקבלת חיסון בהתאם לצורך, ניתן לפנות לקופות החולים או למוקד קול הבריאות בטלפון 5400*.

סימני המחלה

מחלת החצבת היא מחלה נגיפית מדבקת ביותר המתבטאת בחום, הרגשה כללית רעה, נזלת ופריחה. המחלה עלולה להיות כרוכה בסיבוכים קשים ואף מסכני חיים ולכן, במידה וישנם תסמינים, יש לגשת לטיפול רפואי בהקדם (תוך תיאום הגעה מראש).





יש לציין כי לפני כשבוע נפטר נער בן 17 בבית החולים ממחלת החצבת. הנער (בעל מחלות רקע ) אובחן כחולה חצבת לאחר אשפוזו בבית החולים. מצבו הדרדר והרופאים נאלצו לקבוע את מותו.



