דיווח: טראמפ שוקל לחדש את המבצע בהורמוז כבר השבוע

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוקל לחדש את "פרויקט החירות" במיצרי הורמוז כבר השבוע, זאת לאחר שדווח כי סעודיה וכוויית הסירו את ההגבלות על השימוש האמריקני בבסיסים ובמרחב האווירי שלהן

בדרך לחידוש מבצע החילוץ? נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוקל לחדש את "פרויקט החירות" במיצרי הורמוז - כך דווח הערב (חמישי) בעיתון "וול סטריט ג'ורנל". זאת לאחר שסעודיה וכוויית הסירו את ההגבלות שהטילו על השימוש של צבא ארצות הברית בבסיסיהן ובמרחב האווירי שלהן.

לפי הדיווח, הממשל בוחן את האפשרות לחדש את המבצע שנועד לסייע את כלי השיט לעבור במיצר בעקבות מה שתואר כ"הסרת המכשולים" מצד מדינות ערב. גורמים אמריקניים אמרו כי ללא התיאום והגישה המבצעית לבסיסים במדינות המפרץ, המשך "פרויקט החירות" הפך למסובך בהרבה מבחינה צבאית.

בשלב זה לא ניתנו פרטים בדיווח האמריקני לגבי מתי המבצע צפוי להתחדש, אך גורמים בפנטגון טענו כי "זה יכול לקרות כבר השבוע".

כזכור, המבצע האמריקני התחיל ביום שני האחרון, אך הושהה אתמול אחרי 36 שעות בלבד. בהודעתו טראמפ טען כי ההחלטה התקבלה בעקבות התקדמות משמעותית בשיחות עם איראן ובקשות מצד פקיסטן וסעודיה לתת הזדמנות נוספת למהלך מדיני.