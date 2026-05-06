פקיסטן חושפת: סעודיה הצטרפה לבקשה להשהות את המבצע בהורמוז

אחרי שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע על השהיית "פרויקט החירות" במיצרי הורמוז, ראש ממשלת פקיסטן חשף כי סעודיה גם פנתה לאמריקנים בבקשה להפסקת המבצע

שעות ספורות אחרי שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע על השהייה זמנית של "פרויקט החירות" במיצרי הורמוז, ראש ממשלת פקיסטן שהבז שריף בירך על המהלך האמריקני וחשף בהודעה שפורסמה כעת (רביעי) כי סעודיה גם הייתה מעורבת בפנייה לארה"ב.

בהודעה שריף אמר כי הוא "מודה לנשיא טראמפ שנענה לבקשה שלנו ושל הסעודים לעצור את המבצע הצבאי לליווי ספינות בהורמוז".

כאמור, טראמפ הודיע הלילה כי הוא משהה באופן זמני את המבצע האמריקני שנועד לאפשר לספינות סחר תקועות לחצות את מיצרי הורמוז. ההחלטה התקבלה, לדבריו, בעקבות התקדמות משמעותית בשיחות עם איראן ובקשות מצד פקיסטן ומדינות נוספות לתת הזדמנות נוספת למהלך מדיני.

עם זאת, הנשיא האמריקני הבהיר כי "המצור יישאר בתוקף ויימשך, אך 'פרויקט החירות' יופסק לפרק זמן קצר כדי שנוכל לראות האם ניתן לסגור ולחתום על הסכם או לא".