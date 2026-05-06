טראמפ מצמץ? מבצע “פרויקט החירות” בהורמוז הושהה

נשיא ארה״ב הודיע כי המבצע האמריקני לליווי ספינות במצר הורמוז יוקפא זמנית, בניסיון למצות את המגעים להסכם עם טהרן. עם זאת, המצור הימי על איראן יישאר בתוקף

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה כי הוא משהה באופן זמני את “פרויקט החירות” במצר הורמוז, המבצע האמריקני שנועד לאפשר לספינות סחר תקועות לחצות את המצר בליווי אמריקני.

ההחלטה התקבלה, לדבריו, בעקבות התקדמות משמעותית בשיחות עם איראן ובקשות מצד פקיסטן ומדינות נוספות לתת הזדמנות נוספת למהלך מדיני.

הפרויקט הוכרז בתחילת השבוע כמהלך שנועד לפתוח נתיב בטוח לספינות שנלכדו באזור המפרץ, לאחר שהמתיחות בין איראן לארצות הברית שיבשה את השיט באחד מנתיבי הסחר החשובים בעולם.

כעת, טראמפ מבקש לעצור את הפעילות הצבאית הישירה לזמן מוגבל, כדי לבחון האם ניתן להגיע להסכם עם טהרן. עם זאת, בבית הלבן הבהירו כי המצור האמריקני על איראן לא מוסר בשלב זה.

לפי הדיווחים בארה״ב, מאז ההכרזה על המבצע נרשמה הסלמה משמעותית באזור. כוחות אמריקניים פעלו נגד איומים איראניים בים, ובמקביל דווח על תקיפות לעבר איחוד האמירויות, טענות שאיראן מצידה ניסתה להכחיש.

למרות הפסקת האש השברירית, בוושינגטון ממשיכים לראות בזירה הימית סביב הורמוז מוקד רגיש שעלול להצית מחדש את העימות.

ברקע ההחלטה עומדת גם המצוקה הגוברת של ספינות הסחר שנתקעו באזור. לפי נתונים שפורסמו, ערב תחילת “פרויקט החירות” המתינו משני צדי מצר הורמוז כ־2,000 ספינות ועליהן כ־20 אלף אנשי צוות.

עוד דווח כי לפי נתוני חברת Windward הישראלית, מאות ספינות שהו בסמוך למצר, בהן ספינות משא ומכליות נפט.

במקביל, המגעים בין וושינגטון לטהרן נמשכים. איראן העבירה בסוף השבוע הצעה חדשה, שעל פי הדיווחים כבר אינה מתנה פגישה ישירה בהסרה מוקדמת של המצור האמריקני.

טראמפ אמר כי יעיין בהצעה, אך הבהיר כי הוא עדיין מטיל ספק בכך שתהיה מקובלת על ארצות הברית.

באיראן, מנגד, ממשיכים להדגיש כי לא יוותרו על השליטה במצר הורמוז. גורמים בטהרן אותתו כי ייתכן שיהיו מוכנים לאפשר פתיחה מסוימת של המצר עוד לפני סיום רשמי של המצור, אך דורשים שכל הסדר יכלול קודם כול סיום מלא של המלחמה, ורק לאחר מכן דיון בסוגיית הגרעין.