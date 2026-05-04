“מחווה הומניטרית” או איתות לאיראן? טראמפ יוצא למבצע בהורמוז

טראמפ הודיע כי וושינגטון תחל לסייע בחילוץ וליווי ספינות שנתקעו במצר הורמוז, והגדיר את המהלך “מחווה הומניטרית”. בטהרן מזהירים: כל התערבות אמריקנית במצר תיחשב להפרת הפסקת האש

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז על פתיחת “פרויקט חופש”, מהלך אמריקני חדש שנועד לסייע לספינות זרות שנתקעו במצר הורמוז וללוות אותן בבטחה אל מחוץ לאזור המתוח.

לפי הודעת טראמפ, הפעילות צפויה להתחיל הבוקר, בזמן שהמתיחות בין וושינגטון לטהרן סביב השליטה במעבר הימי האסטרטגי ממשיכה לעלות.

בפוסט שפרסם ברשת Truth Social, כתב טראמפ כי מדינות רבות שאינן מעורבות בעימות במזרח התיכון פנו לארצות הברית וביקשו סיוע לשחרור הספינות שלהן, שנותרו לדבריו “תקועות” במצר.

הנשיא האמריקני הציג את המהלך כפעולה שמטרתה לאפשר לספינות ניטרליות לשוב לפעילות מסחרית רגילה, והדגיש כי מדובר בכלי שיט של מדינות שאינן צד לעימות.

לדברי טראמפ, ארצות הברית תפעל כדי להוציא את הספינות והצוותים מהאזור בצורה בטוחה. הוא הוסיף כי המהלך נועד לסייע לאנשים, חברות ומדינות שנקלעו למשבר שלא באשמתם, והגדיר אותו כ”מחווה הומניטרית”.

עם זאת, הנשיא שלח גם אזהרה ברורה לטהרן: אם גורם כלשהו ינסה לשבש את הפעולה, ארה״ב תטפל בכך “בכוח”.

טראמפ ציין עוד כי נציגיו מקיימים, לדבריו, “דיונים חיוביים מאוד” עם איראן, והביע תקווה שהמגעים יובילו להתקדמות מדינית.

עם זאת, עצם פתיחת המבצע האמריקני במצר הורמוז עלולה להחריף את המתיחות מול טהרן, שרואה באזור נתיב ימי רגיש ובעל חשיבות אסטרטגית עליונה.

באיראן כבר הגיבו בחריפות להכרזה. איבראהים עזיזי, ראש הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ בפרלמנט האיראני, הזהיר כי כל התערבות אמריקנית במצר הורמוז תיחשב מבחינת טהרן להפרה של הפסקת האש.

לדבריו, איראן לא תאפשר לארה״ב לנהל את המתרחש במצר באמצעות הודעותיו של טראמפ ברשתות החברתיות.



