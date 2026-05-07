מכה מדינית לטראמפ: בעלת הברית שבלמה את המבצע מול איראן

ההחלטה להשהות את המבצע האמריקני במצר הורמוז התקבלה לאחר שריאד הגבילה את השימוש של צבא ארה״ב בבסיסים ובמרחב האווירי שלה. בבית הלבן מנסים להציג זאת כעצירה זמנית לצורך מגעים מדיניים

אמש נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הקפיא את “פרויקט החירות” במצר הורמוז, כעת מתברר כי החלטה זו הגיעה לאחר שסעודיה הגבילה את יכולת הפעולה של הצבא האמריקני באזור, כך דווח הלילה ברשת NBC.

על פי הדיווח, בריאד זעמו על הכרזתו הפומבית של טראמפ על המבצע, שנועדה לאפשר ליווי אמריקני לספינות סחר במצר הורמוז, והודיעו כי לא יאפשרו שימוש בבסיסים ובמרחב האווירי הסעודי לצורך הפעילות.

לפי הדיווח, ההחלטה הסעודית כללה מניעת שימוש אמריקני בבסיס הנסיך סולטן שמדרום־מזרח לריאד, וכן הגבלה על מעבר מטוסים אמריקניים במרחב האווירי של הממלכה במסגרת המבצע.

גורמים אמריקניים אמרו כי ללא התיאום והגישה המבצעית לבסיסים במדינות המפרץ, המשך “פרויקט החירות” הפך למסובך בהרבה מבחינה צבאית.

טראמפ הכריז בתחילת השבוע על המבצע ברשת Truth Social, שם הציג אותו כמהלך שנועד לסייע לספינות סחר שנתקעו באזור הורמוז ולעזור להן לעבור בבטחה.

אלא שעל פי הדיווח, ההכרזה הפתיעה חלק מבעלות הברית של ארה״ב במפרץ, בהן סעודיה, קטאר ועומאן, שטענו כי לא התקיים תיאום מספק לפני פרסום ההודעה.

שיחה שקיים טראמפ עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן לא הצליחה, לפי הדיווח, לפתור את המחלוקת.

בעקבות זאת החליט הנשיא האמריקני להקפיא את הפעילות, בזמן שבבית הלבן ובפנטגון מנסים להציג את המהלך כעצירה זמנית ולא ככישלון מבצעי.

גורמים אמריקניים הדגישו כי עוד לפני הקפאת המבצע הצליחו שתי ספינות תחת דגל אמריקני לעבור במצר במסגרת הפעילות הראשונית.

עם זאת, חלק מההיערכות הצבאית הרחבה יותר כבר הייתה בעיצומה כאשר התקבלה ההחלטה לעצור את המבצע.

טראמפ עצמו הסביר את ההשהיה בצורך לבחון אפשרות להסכם רחב יותר מול איראן.

לדבריו, הקפאת “פרויקט החירות” נועדה לאפשר המשך מגעים מדיניים ולבדוק אם ניתן להגיע להבנות שייצבו את המצב במפרץ. עם זאת, המצור האמריקני על איראן נותר בתוקף.

הדיווח מציב את טראמפ במצב רגיש: מצד אחד, הוא מבקש להציג קו תקיף מול איראן ולשמור על חופש השיט במצר הורמוז; מצד שני, ההתנהלות סביב ההכרזה עוררה מתיחות עם אחת מבעלות הברית החשובות ביותר של ארה״ב באזור.

כעת, בוושינגטון מנסים להרגיע את המשבר מול מדינות המפרץ, זאת מבלי לשדר חולשה מול טהרן.