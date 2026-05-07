סופר במסר לח"כים החרדים: "חוק הגיוס ממילא לא יעבור"

השר אופיר סופר שלח מסר למפלגות החרדיות לקראת פגישתם עם הרבנים על חוק הגיוס, והבהיר כי "ממילא אין לחוק רוב, כי אתנגד אליו יחד עם חברי כנסת נוספים מהקואליציה"

לקראת הפגישה של נציגי דגל התורה עם הרב דב לנדו בנוגע לחוק הגיוס, השר אופיר סופר שלח הערב (חמישי) מסר למפלגות החרדיות והבהיר כי אין רוב לחוק בכנסת. בדבריו קרא לח"כים החרדים לפנות לרבנים שיקראו לציבור החרדי להתגייס.

"אני מפציר בחברי הכנסת החרדים שנפגשים הערב עם הרבנים: במקום לפנות לרבנים שיקדמו חוק שממילא אין לו רוב, כי אני אתנגד אליו יחד עם חברי כנסת נוספים מהקואליציה, תפנו אליהם בבקשה שיקראו לציבור, ושיקראו לבחורים שלא לומדים בישיבות - שיתגייסו, ימלאו את שורות חטיבת החשמונאים ויצטרפו ללחימה" אמר סופר בסרטון שפרסום. "אנחנו צריכים את החיילים האלה עכשיו".

כזכור, בימים האחרונים גורמים בכירים במפלגות החרדיות, טוענים כי עליהם להיפרד מגוש נתניהו ולשמש לשון מאזניים בין הגושים בבחירות הבאות. לטענתם, הליכה עם השמאל יכולה להבטיח העברת חוק גיוס והסרת הסנקציות על בחורי הישיבות.

אמש דווח כי ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח בימים האחרונים עם בכירים במפלגות החרדיות, כשביקש מהם להוריד מסדר היום את חוק הגיוס ולהמתין עם זה עד לאחר הבחירות. בעקבות הדיווחים, נאמר כי נציגי דגל התורה ייפגשו עם הרבנים כדי להחליט כיצד לפעול.

על פי הדיווח של אברהם פריינד, נתניהו הבהיר בשיחות כי "אין רוב במליאת הכנסת להעביר את החוק רגע לפני הפריימריז והבחירות". על רקע הימים הביטחוניים המורכבים, אמר נתניהו: "זה לא צריך להיות על סדר היום עכשיו". לדבריו, נכון יותר להעביר את החוק אחרי הבחירות, עוד לפני הקמת הממשלה: "בשלב הזה חברי הכנסת מחכים לתפקידים ואז אפשר לכפות את אישור החוק".



