דרמה פוליטית: החרדים ונתניהו על סף פיצוץ. כל הפרטים

ראש הממשלה נתניהו שוחח בימים האחרונים עם בכירים במפלגות החרדיות וביקש מהם להוריד מסדר היום את חוק הגיוס, ולהמתין עם זה עד לאחר הבחירות, כך דיווח כעת (רביעי) אברהם פריינד.

נתניהו הבהיר בשיחות כי "אין רוב במליאת הכנסת להעביר את החוק רגע לפני הפריימריז והבחירות". על רקע הימים הביטחוניים המורכבים, אמר נתניהו: "זה לא צריך להיות על סדר היום עכשיו". לדבריו, נכון יותר להעביר את החוק אחרי הבחירות, עוד לפני הקמת הממשלה: "בשלב הזה חברי הכנסת מחכים לתפקידים ואז אפשר לכפות את אישור החוק".

בתגובה לדיווח, יו״ר יהדות התורה יצחק גולדקנופף תקף: ״יצא המרצע מן השק. הוא שאמרתי מתחילת הדרך לנתניהו אין ולא היתה כוונה לכבד את ההסכם הקואליציוני וההתחייבות למפלגות החרדיות״.

נזכיר כי בימים האחרונים גורמים בכירים במפלגות החרדיות, טוענים כי עליהם להיפרד מגוש נתניהו ולשמש לשון מאזניים בין הגושים בבחירות הבאות. לטענתם, הליכה עם השאל יכולה להבטיח העברת חוק גיוס והסרת הסנקציות על בחורי הישיבות.