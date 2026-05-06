"זעקו לעזרה": פרטים מטלטלים נחשפים על מותם של 3 החטופים

רביב דרוקר חשף היום (רביעי) ברדיו 103fm פרטים מטלטלים על מותם של 3 החטופים, שנורו למוות בשוגג על ידי כוח צה"ל, בעת שהצליחו לברוח משבי חמאס.

התחקיר חושף פערים בלתי נתפסים בין מה שקרה בשטח לבין המידע שהגיע לדרגים הגבוהים. דרוקר מגלה כי חמישה ימים לפני התקרית הקטלנית, חוסלו המחבלים ששמרו על החטופים, בזמן שהחטופים עצמם זעקו לעזרה מתוך המבנה.