הרצוג על הפשיעה בחברה הערבית: "כתם מכוער על פניה של החברה"

נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס לגל הפשיעה החברה הערבית אחרי שמניין הנרצחים חצה את רף ה-100: "על הממשלה להעמיד את הנושא בראש סדר העדיפויות הלאומי"

נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס הבוקר (רביעי) לגל הפשיעה בחברה הערבית, זאת אחרי הרצח הכפול הלילה בקלנסווה שהוביל לכך שמניין הנרצחים חצה את רף ה-100 מאז תחילת השנה. בדבריו קרא להעלות את המאבק באלימות לראש סדר העדיפויות הלאומי.

"ביממה האחרונה חצינו את הרף הנורא של 100 נרצחים בחברה הערבית מאז תחילת השנה. נתון מזעזע!" אמר הרצוג. "זהו כתם מכוער על פניה של החברה הישראלית. מעל 100 נפשות שאיבדנו באלימות בלתי נסבלת, מעל 100 משפחות שבורות, והרבה מאד קהילות מבוהלות וחרדות".

לדבריו, "המאבק באלימות ובפשיעה הוא מבחן עליון למדינת ישראל. יש לפעול בנחישות ובתקיפות, תוך שימוש בכל הכלים העומדים לרשות המדינה, ובכלל זה חוק המעקב הסמוי, שייתן למשטרה כלים נוספים וחיוניים להתמודד עם התופעה".

בסיכום הרצוג אמר כי "על הממשלה להעמיד את הנושא בראש סדר העדיפויות הלאומי ולשדרג את המלחמה בפשיעה ובאלימות, בדגש על החברה הערבית".