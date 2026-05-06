מעל 100 נרצחים השנה: שני צעירים נורו למוות בקלנסווה

שיא חדש לפשיעה בחברה הערבית: שני צעירים בשנות ה-20 לחייהם נורו למוות הלילה (רביעי) בקלנסווה, כשגבר נוסף נפצע באורח קשה באירוע. מחקירת האירוע עולה כי שלושת המעורבים היו בני דודים ששהו באותו רכב, כשהרקע ככל הנראה פלילי וקשור לנקמת דם בסכסוך דמים.

הדיווח הראשוני על הירי התקבל במוקד מד"א בשעה 1:54 לפנות בוקר. חובשים ופראמדיקים שהוזעקו למקום העניקו לשלושת הצעירים שנפצעו טיפול רפואי ראשוני, ופינו אותם לבית החולים מאיר בכפר סבא - כששניים מהם במצב אנוש והשלישי במצב קשה. כאמור, מותם של שני הפצועים אנוש נקבע בהמשך בבית החולים.

פרמדיק מד"א נדים עאסי וחובשי מד"א יוסף גואברה ויהודה שלחין טוגנדר סיפרו כי "ראינו שלושה צעירים בשנות ה-20, בתוך רכב כשהם מחוסרי הכרה וסובלים מפציעות חודרות קשות בגופם. שניים מהם היו ללא דופק וללא נשימה. הענקנו להם טיפול רפואי שכלל עיסויים והנשמות ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם קריטי כשאנחנו נלחמים על חייהם".



מהמשטרה נמסר כי נפתחה חקירה לבירור נסיבות הרצח. "מחקירה ראשונית עולה כי הרקע לאירוע ככל הנראה הינו נקמת דם בסכסוך דמים" נאמר. "עם קבלת הדיווח, כוחות גדולים של מרחב שרון בהובלת תחנת טייבה הגיעו לזירה, פתחו בחקירה ובסריקות נרחבות לצד מצוד אחר החשודים במעשה. מפקד מחוז מרכז קיים הערכת מצב בזירה יחד עם כלל הגורמים הרלוונטיים והטיל את החקירה על ימ״ר מרכז".

בעקבות האירוע הנוכחי, מניין הנרצחים בחברה הערבית מאז תחילת שנת 2026 עלה כעת ל-101 בני אדם. מספר ההרוגים חצה את רף ה-100 תוך חמישה חודשים בלבד, אחרי שבשנה שעברה המספר הגיע ל-100 רק בתחילת חודש יוני. בסך הכל נרצחו בשנת 2025 295 בני אדם.