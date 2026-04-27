הכלכלן הראשי: זה מחיר הפשיעה בחברה הערבית למשק הישראלי

דו"ח חדש של משרד האוצר חושף את הנזק הכלכלי האדיר של האלימות הגואה: לפחות 10 מיליארד ש"ח בשנה בנזקים ישירים, ועד פי שניים מכך בהשפעות רוחביות על המשק. 76% מהקורבנות הם צעירים, והנתונים בישראל גבוהים משמעותית מרוב המדינות המוסלמיות בעולם

אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר פרסם היום (שני) סקירה תקופתית קודרת המנתחת את ההשלכות הכלכליות של הזינוק בפשיעה בחברה הערבית. לפי הנתונים, שנת 2025 קבעה שיא שלילי היסטורי עם 255 מקרי רצח, מגמה שמעבר לפגיעה הקשה בביטחון האישי, גורמת לזעזוע עמוק ביציבות הכלכלית של ישראל כולה.

המחיר הכבד: בין 10 ל-20 מיליארד ש"ח

על פי הניתוח הכלכלי, העלות הישירה של הפשיעה "העודפת" בחברה הערבית נאמדת ב-10 מיליארד ש"ח בשנה לפחות, המהווים כ-0.5% מהתוצר המשקי. עם זאת, הכלכלן הראשי מבהיר כי כאשר נלקחות בחשבון השפעות עקיפות – הכוללות פגיעה בפריון, הרתעת משקיעים וירידה בצריכה גם במעגלים שמחוץ לחברה הערבית – הנזק הכולל מזנק ועשוי להגיע עד ל-20 מיליארד ש"ח מדי שנה.

אחד הנתונים המטרידים בדו"ח נוגע לפרופיל הקורבנות: כ-76% מהנרצחים הם צעירים בגילאי 18-40. מעבר לטרגדיה האנושית, מדובר באובדן פריון עתידי עצום למשק הישראלי, שכן מדובר באוכלוסייה שאמורה להיות בשיא כוח העבודה שלה לאורך עשורים קדימה.

גרוע יותר מרוב העולם המוסלמי

הסקירה מציגה השוואה בינלאומית המדגישה את חומרת המצב בישראל. בעוד שבחברה היהודית שיעור מקרי הרצח עומד על 0.6 למאה אלף איש, בחברה הערבית הנתון מזנק ל-11.9. נתון זה גבוה משמעותית מהשיעורים המקובלים ברוב המדינות המוסלמיות והערביות בעולם (כמו טורקיה, מצרים או ירדן), ודומה רק למדינות מוכות מלחמה או חוסר יציבות קיצוני כמו סודאן ועיראק.

הדו"ח מצביע על מתאם ישיר בין תופעת "חוסר המעש" בקרב צעירים ערבים לבין העלייה בפשיעה. הפגיעה הכלכלית מתבטאת בחסמים משמעותיים לפתיחת עסקים חדשים ביישובים הערביים, קושי בגביית חובות, ופגיעה אנושה באקלים העסקי באזורי ריכוז אוכלוסייה בחיפה ובצפון הארץ – שם מתרחשים למעלה ממחצית ממקרי הרצח.

במשרד האוצר מדגישים כי ללא טיפול שורש בתשתיות הפשיעה ובשילוב הצעירים בשוק העבודה, הנזק הכלכלי ימשיך להתרחב ויעיב על הצמיחה של המשק הישראלי כולו בשנים הבאות.