לראשונה: הרצוג יצא לביקור מדיני במרכז אמריקה

נסיעה מדינית נוספת: נשיא המדינה יצחק הרצוג ימריא ביום רביעי הקרוב לביקור רשמי בפנמה ובקוסטה ריקה, הנחשבות כידידות קרובות ובעלות ברית של מדינת ישראל. זו תהיה הפעם הראשונה שבה נשיא ישראלי עורך ביקור מדיני רשמי בפנמה.

בבית הנשי אמרו כי הביקור ייערך לרגל השבעתה של נשיאת קוסטה ריקה הנכנסת, לורה פרננדס דלגאדו. הרצוג קיבל הזמנה רשמית להשבעה מקוסטה ריקה היוצא, רודריגו צ׳אבס רובלס - כשגם הנשיא היוצא וגם הנשיאה הנכנסת הם תומכים מובהקים של ישראל.

הביקור יימשך ארבעה ימים ויתחיל בפנמה, שם הרצוג ייפגש עם הנשיא חוסה ראול מולינו וצוות ממשלו. במהלך הפגישה הנשיאים ידונו על העמקת היחסים וקידום שיתופי הפעולה בין שתי המדינות - זאת בהמשך לפגישתם בפורום הכלכלי הבינלאומי בדאבוס. בנוסף, הרצוג ייפגש עם חברי הקהילה היהודית המקומית.

משם ימשיך הנשיא לקוסטה ריקה, שם ייצג את מדינת ישראל בטקס ההשבעה של הנשיאה הנכנסת. לאחר מכן, הרצוג יקיים פגישה מדינית עם דלגדו וכן ישתתף בארוחת ערב חגיגית לראשי מדינות, באירוח נשיא קוסטה ריקה היוצא.



בנוסף, הרצוג יקיים פגישות מדיניות עם נשיאים ומנהיגים ממרכז ומדרום אמריקה ועם מנהיגים מרחבי העולם אשר ישתתפו באירוע. בהמשך, יקיים הנשיא מפגש עם ראשי וחברי הקהילה היהודית ההיסטורית של קוסטה ריקה.



מבית הנשיא נמסר כי "ביקור זה מבטא את חשיבות הקשר עם מדינות אמריקה הלטינית ואת התנופה המחודשת ביחסי ישראל עם מדינות מרכז ודרום אמריקה. הביקור נועד להעמיק ולחזק את השותפות האסטרטגית בין המדינות והעמים".