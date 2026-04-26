נסיעה מדינית נוספת: הרצוג הוזמן לביקור רשמי בקזחסטן

חמישה חודשים אחרי שהודיעו על הצטרפות להסכמי אברהם, נשיא המדינה יצחק הרצוג יצא לביקור רשמי בקזחסטן, במהלכו ייפגש עם הנשיא ובכירי הממשל הקזחי וכן עם ראשי הקהילה היהודית במדינה

ביקור מדיני נוסף: נשיא המדינה יצחק הרצוג ימריא מחר (שני) לביקור רשמי בקזחסטן, בהזמנת הנשיא קאסים ג׳ומארט קמלביץ׳ טוקאייב. הביקור מגיעה אחרי שקזחסטן הודיעה בנובמבר האחרון על הצטרפותה להסכמי אברהם.

במהלך הביקור, שיימשך כיומיים, הרצוג ייפגש עם נשיא קזחסטן וכן עם בכירי הממשל הקזחי לדיונים בנושאים מדיניים וכלכליים משותפים. כמו כן, ייפגש הנשיא עם נציגי וראשי הקהילה היהודית המקומית. במסגרת הביקור הרצוג צפוי גם להשתתף באירוע קבלת הפנים של שגרירות ישראל בקזחסטן, לרגל יום העצמאות ה-78 של מדינת ישראל.

לביקורו של הרצוג תצטרף משלחת רשמית של נציגים מרשויות וגורמים שונים, בדגש על תחומי החדשנות והטכנולוגיה, במטרה להעמיק את שיתופי הפעולה בין המדינות בנושאים אלו.

בבית הנשיא אמרו כי "קזחסטן מהווה מדינה מרכזית ובעלת חשיבות אסטרטגית במרכז אסיה. הביקור משקף את המאמץ להרחבת היחסים ושיתופי הפעולה הבילטרליים והאזוריים בין המדינות".

