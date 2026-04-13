הרצוג בירך את ראש ממשלת הונגריה החדש: "מצפים להעמקת היחסים"

נשיא המדינה יצחק הרצוג בירך היום (שני) את ראש ממשלת הונגריה החדש, פטר מגיאר, זאת בעקבות ניצחונו הדרמטי בבחירות אמש.

"אני מאחל לפטר מגיאר ברכות והצלחה רבה לרגל ניצחונו בבחירות בהונגריה" אמר הרצוג. "אנו מצפים בביטחון רב להעמקת הידידות והיחסים ההיסטוריים בין ישראל להונגריה, כאשר הקהילה היהודית ההונגרית התוססת ממשיכה לשמש גשר חזק בין שני עמינו".

הרצוג הוסיף ואמר כי "ברצוני גם להודות לראש ממשלת הונגריה היוצא, וויקטור אורבן, על ידידותו ותמיכתו ארוכת השנים בישראל".

כאמור, מגיאר ומפלגת "טיסה" זכו אמש בבחירות לפרלמנט ההונגרי, כשמספירת 98 אחוז מהקולות עולה כי המפלגה השיגה 138 מתוך 199 המושבים בפרלמנט אל מול 55 בלבד למפלגת השלטון היוצאת, "פידז" של אורבן.

מוקדם יותר היום שר החוץ גדעון סער היה נציג הממשלה הראשון שבירך את מגיאר על ניצחונו, כשעד כה ראש הממשלה בנימין נתניהו - שנחשב כמקורב לאורבן - טרם התייחס לתוצאות הבחירות. "אנו מצפים להמשיך לעבוד יחדיו על חיזוק נוסף של היחסים הטובים בין שתי המדינות שלנו ולהרחבת שיתוף הפעולה בתחומים שונים של אינטרסים משותפים" אמר סער. "אנו מודים לויקטור אורבן ולממשלתו על ידידותם ועל תמיכתם היציבה בישראל ובחיי היהודים בתקופות מאתגרות".