נורמליזציה נוספת בדרך: שליח הבית הלבן למזרח התיכון, סטיב וויטקוף, חשף כעת (חמישי) כי ארה"ב תכריז היום על מדינה נוספת שתצטרף להסכמי אברהם. הרחבת ההסכם מגיעה 5 שנים אחרי חתימת הסכמי הנורמליזציה המקוריים עם איחוד האמירויות ובחריין, כשבהמשך הצטרפו להסכמים גם מרוקו וסודן.

ההצהרה הדרמטית של וויטקוף נאמרה במהלך פורום עסקים בפלורידה, כשהוא ציין כי הוא ישוב לוושינגטון בשביל ההכרזה על כך שצפויה להתקיים בשעות הערב לפי שעון ארה"ב.

למרות שנשאל על כך, וויטקוף סירב להגיד באיזה מדינה מדובר – אך מספר דקות אחרי הודעתו, דווח בכלי התקשורת כי מדובר בקזחסטן. זאת למרות שמדובר במדינה שכבר כוננה יחסים דיפלומטיים עם ישראל משנת 1992, ופתחה שגרירות קזחית בתל אביב בשנת 1996. במקביל, בכלי התקשורת הקזחים דווח כי הנשיא קסים ז'ומרט טוקייב ייפגש הלילה עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

כזכור, מוקדם יותר היום דווח ברשת רויטרס כי ישראל וסוריה עומדות כפסע מהסכם ביטחוני בעל מרכיבים מדיניים והשלכות אזוריות נרחבות. ארצות הברית כבר מכינה את הקרקע לקראת המהלך, ולפי הדיווח – היא מתכננת להקים נוכחות צבאית בבסיס אווירי בדמשק, בדרום סוריה, לצורך פיקוח על יישום ההסכם המתגבש בין שתי המדינות.

הדיווח ציטט שישה מקורות בעלי ידע בנושא – בהם שני גורמים מערביים ובכיר ביטחוני סורי – שהעידו כי ארה"ב נערכה להקים נוכחות צבאית בבסיס אווירי סמוך לבירה דמשק, כחלק ממנגנון שנועד לאפשר ולפקח על הסכם ביטחוני שמתווכת וושינגטון בין ישראל לסוריה.

הקמת הבסיס, כך לפי המקורות, מסמנת תפנית אסטרטגית ביחסי סוריה עם המערב לאחר נפילתו של הנשיא לשעבר בשאר אל-אסד, שהיה בן ברית קרוב של איראן. הבסיס ממוקם בשער הכניסה לאזורי דרום סוריה – אזור שצפוי להפוך לשטח מפורז כחלק מהסכם בין ירושלים לדמשק. ההסכם, אשר מתואם בחסות ממשל הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ, צפוי לכלול סעיפים מדיניים משמעותיים מעבר להסדרים הביטחוניים, ובהם צעדים לשיקום יחסים דיפלומטיים ולפתיחת גבולות מוגבלים לסחר ופיקוח אזורי.