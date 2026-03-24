חוק הבוררות בבתי הדין הרבניים אושר סופית

מליאת הכנסת אישרה את החוק המשיב לבתי הדין הרבניים את הסמכות לדון בענייני ממונות בהסכמת הצדדים. המהלך מתקן פסיקת בג"ץ ומאפשר התדיינות לפי דין תורה בערכאה ממלכתית ומפוקחת

מליאת הכנסת אישרה אמש (שני) בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק שיפוט בתי דין דתיים העוסק בבוררות. שישים וחמישה חברי כנסת תמכו בהצעה מול ארבעים ואחד מתנגדים שהצביעו נגדה. החוק החדש משיב למערכת בתי הדין הרבניים את הסמכות לדון בענייני ממונות בהסכמת הצדדים לאחר שנים ארוכות של המתנה.

המהלך נחשב לאבן דרך משמעותית בביצור מעמד המשפט העברי במדינת ישראל. החוק מתקן מצב שנמשך מאז שנת אלפיים ושש בעקבות פסיקת בג"ץ אשר צמצמה את סמכויות בתי הדין. מאז אותה פסיקה דנו הדיינים רק בענייני מעמד אישי כגון נישואין וגירושין או נושאים מצומצמים אחרים וכעת הסמכות רחבה בהרבה.

החוק החדש מעגן באופן ברור את עקרון ההסכמה המלאה של כלל הצדדים המעורבים בסכסוך. סמכות השיפוט תוקנה לבית הדין רק לאחר שכל הצדדים יחתמו על הסכמה מפורשת בכתב. החוק אינו משנה את הדין האזרחי הנוהג אלא מוסיף נתיב וולונטרי ליישוב סכסוכים עבור הציבור המעוניין בכך.



כנסת משותקת: הוועדה המסדרת לא תתכנס גם היום

פסק דין שיינתן בבית הדין הרבני בענייני ממונות יהיה בעל תוקף של פסק דין של בית משפט לכל דבר ועניין.

הליך הבוררות בבתי הדין יתבצע תחת פיקוח ממלכתי הדוק הכולל רישום פרוטוקולים מסודרים ודיונים רשמיים. הציבור יזכה כעת לערכאה בעלת סדרי דין מובנים המאפשרת גם הגשת ערעור על הפסיקה במידת הצורך. יתרונות אלו אינם קיימים תמיד במסגרות של בתי דין פרטיים הפועלים כיום בשוק הבוררויות.

נשיא בית הדין הרבני הגדול הרב דוד יוסף הוביל את המאמצים לקידום החקיקה בכנסת ובממשלה בדבקות רבה. הוא פעל מול ראשי הסיעות השונות מתוך חזון לאפשר לכל יהודי לדון בסכסוכי ממון לפי ההלכה בערכאה רשמית. הרב יוסף בירך על אישור החוק וציין כי הדבר יביא להאדרת התורה ולקירוב לבבות בכל שכבות העם.

ח"כ שמחה רוטמן ציין כי מדובר בתיקון עוול של שנים רבות שנעשה למערכת בתי הדין ולציבור המתדיינים. לדבריו מדובר בהצעה ליברלית המכבדת את רצונם של שני מבוגרים להסדיר סכסוך בדרך הנוחה להם ועל פי אמונתם. הוא הודה לרב דוד יוסף ולחברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר על שיתוף הפעולה ההדוק.

המאבק על חוק הבוררות ליווה את המערכת הפוליטית והמשפטית במשך חודשים ארוכים מאוד. המהלך צפוי להוביל כעת להקמת אגפים ייעודיים בבתי הדין שיעסקו בדיני ממונות בלבד תחת פיקוח הנהלת בתי הדין. מנהל בתי הדין הרב אלי בן דהן הדגיש כי המערכת מוכנה לפעול בשקיפות ובאחריות.

החוק מבטיח כי פסיקות בתי הדין יעלו בקנה אחד עם חוקי המגן במדינת ישראל בכל עת. בין היתר נשמרו חוק שיווי זכויות האישה וחוקי העבודה המגנים על זכויות העובדים במישור האזרחי וההלכתי. בתי הדין יתנו מענה הלכתי מקיף לצרכי הכלכלה והחברה המתפתחים במדינה תוך שמירה על זכויות הפרט.

הציבור הרחב יוכל החל מהחודשים הקרובים לפתוח תיקים ממוניים בבתי הדין הרבניים בכל רחבי הארץ. המעבר לשיטה זו צפוי להיות מהיר ויעיל תוך שמירה על עלויות נמוכות למתדיינים ביחס למערכות פרטיות. המהלך מסכם מאמץ חקיקתי נרחב של הקואליציה לחיזוק מוסדות הדת והמשפט העברי בישראל.