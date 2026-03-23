בג"ץ בהחלטה משמעותית: הבחירות לרבנות תל אביב יידחו

בניגוד לעמדת המשרד לשירותי דת: בג"ץ הורה היום (שני) לדחות את הבחירות לרבנות העיר תל אביב בכדי לאפשר למועמדים במילואים להתמודד לתפקיד. הבחירות היו אמורות להתקיים ביום חמישי השבוע.

בין המועמדים שנמצאים בימים אלו בשירות מילואים נמנים הרב אריה לוין, רב צפון תל אביב המשרת כסרן במילואים בפיקוד העורף, וכן רב בית הכנסת הגדול בתל אביב, הרב יצחק בר זאב, רס"ן במילואים. בר זאב אף פנה למשרד לשירותי דת בדרישה לדחות את הבחירות.

לפי הדיווח, גם חלק מחברי הגוף הבוחר המצביעים בבחירות משרתים בימים אלו במילואים, מה שעשוי להשפיע על הרכב המשתתפים בהליך.