חמאס העביר כעת (שני) 7 חטופים חיים לידי הצלב האדום. על פי דיווחים ראשוניים, כולם הולכים על הרגליים. בנוסף, הצלב האדום מסר כי כל החטופים ב"מצב סביר".
האלימות במזגר הערבי: בן 35 נרצח בעראבה
12:05
|
חדשות סרוגים
0
ארגון הטרור חמאס העביר כעת 7 חטופים חיים לידי הצלב האדום. כל החטופים הולכים על הרגליים
חמאס העביר כעת (שני) 7 חטופים חיים לידי הצלב האדום. על פי דיווחים ראשוניים, כולם הולכים על הרגליים. בנוסף, הצלב האדום מסר כי כל החטופים ב"מצב סביר".
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
תודה טראמפ
תודה טראמפ08:37 13.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר