"מסרגה": עושים עיניים לכותרות השבוע הקרוב בסרוגים

סרוגים ( (צילום: שאטרסטוק )

העתיד עדיין מעורפל(כמו מזג האוויר המשוגע במזרח התיכון שלא נרגע), אבל ניתוח כללי של ההווה מאפשר לשער בזהירות מה יעסיק אותנו בשבוע הקרוב. המדור "מסרגה" כאן בכל יום ראשון(בלנ"ד), כדי לשים במקומכם את האצבע על האירועים המעניינים ביותר בפוליטיקה, במגזר, בתרבות ובספורט. וזה מה שיעניין את הסרוגים השבוע:

ח"כ יולי אדלשטיין ( יונתן זינדל\פלאש 90 )

פוליטיקה: החום של יולי והספירה לאחור

הכותרת המעניינת בפוליטיקה היא פרישתו המדוברת של ח”כ יולי אדלשטיין מהליכוד והקמת מפלגה חדשה, שנכון לכתיבת שורות אלה אין לה עדיין שם או רשימה. אבל זה לא מונע מאדלשטיין לגרום לנתניהו להזיע ולא בגלל מזג האוויר.. גם בשאר המפלגות אין שקט, כשלאיילת שקד עדיין אין בית פוליטי חדש, ביחד של בנט ולפיד מנסים לא להפוך ללבד, ונתניהו עדיין מתפלל בסתר לבו ובחדרי חרדים שבן-גביר וסמוטריץ’ יהפכו למפלגת ביחד החדשה. במציאות, רה"מ מוכרח למצוא מועמד לתפקיד מבקר המדינה שלא יעץ לו משפטית בעבר..

במליאה יש גם שני חוקים עיקריים שהקואליציה חייבת להעביר סופית רגע לפני פיזור הכנסת: "חוק יסוד לימוד תורה" (שכבר עבר בקריאה 1) וחוק פיצול תפקיד היועמ”שית.

מה יותר חשוב? אל תשאלו…

תמיר דורטל ( אולפן סרוגים )

המגזר: מריחים את “בין הזמנים” באוויר

בזמן שכלל בתי הספר הישיבות התיכוניות והאולפנות כבר יצאו לחופש הגדול, בעולם ישיבות ההסדר המכינות והישיבות הגבוהות עדיין לומדים תורה עד אחרי תשעה באב, אבל צום י”ז בתמוז ציין את הישורת האחרונה של סוף הזמן ושלושת השבועות זה זמן מצוין לחשבון נפש. מי שעושה את זה הוא תמיר דורטל שמתראיין לפודקאסט החדש של נתן קון “מתחת לכיפות” ומספר על הדרך המדהימה שעשה מהשמאל החילוני לציונות הדתית. בהקשר למאמצי הקואליציה להשלים את חקיקת חוק “לומדי תורה” המתיחות בשטח בין הדתיים הלאומיים לחרדים סביב חוק הגיוס עדיין נוכחת וזועקת, ומי שמעוניין לשמוע קול ייחודי בעניין שיצפה בראיון שפורסם בסרוגים עם הרב יגאל לוינשטיין מראשי מכינת עלי. בנוסף, הישיבות ממשיכות בהכנות לשנה הבאה והמתלבטים לאיזה בית מדרש להגיע באלול הבא מוזמנים להכיר את תעודת הזהות של מכינת “בני דוד” בעלי, ולקראת סוף השבוע הנוכחי תפורסם כתבה חדשה בסדרת הכתבות “עושים הסדר” שעוזרת לבני”שים לעתיד לבחור את הישיבה או המכינה שלהם לשנת תשפ”ז.

משה כורסיה ( צילום: סרוגים )

תרבות: מציאות מדומה ומהומה על מאומה

“עונת המלפפונים” כבר כאן ותכניות המציאות המרובות מעידות שאין יותר מדי מה לראות.

“האח הגדול” סיים את עונת 2026 , אבל מתעקש להמשיך לדבר עליה מחוץ לרשתות על המסך עם ספיישל “חוזרים הביתה” ששודר במוצאי השבת האחרונה, ועם תכנית נוספת “רגע אחרי הגמר” שתלווה את היום שאחרי של הזוכה גל רובין והאויבת הגדולה שלה בחמישיית הגמר רפאלה טווינה כל הדרך מנווה אילן לבתיהן הפרטיים(אל תחמיצו). ברביעי הקרוב תשגר "רשת 13" לאוויר את העונה החדשה והמדוברת של “דה וויס” עם המנחה הנצחי מיכאל אלוני וצוות המנטורים המושקע עידן רייכל, נועה קירל, סטטיק ועדן בן-זקן. ולא לשכוח שעונה חדשה של “מחוברים” עלתה בסוף השבוע שעבר בהוט עם שמות גדולים ומסקרנים כמו משה כורסיה, אמילי דמארי, אורטל עמר ועינב בובליל, והעונה המעייפת את הרוקדים ואת הצופים של “רוקדים עם כוכבים” מפזזת בצעדי צ’ה צ’ה צ’ה לעבר השידורים החיים בקרוב.

מרוקו במונדיאל ( צילום: שאטרסטוק )

ספורט: שלבי ההכרעה במונדיאל וסחר בשחקנים

מונדיאל 2026 הוא עדיין הדבר החם ביותר בספורט, בעיקר כשהטורניר המדובר בעולם מתקרב בשערי ענק לעבר שלבי ההכרעה. נכון לכתיבת שורות אלה מרוקו וצרפת בוודאות ברבע הגמר וייפגשו ביום חמישי למשחק מכריע שחובה לראות, ובמהלך השבוע נדע מה יעלה בגורלן של ברזיל וארגנטינה שעדיין לא שם אבל ההלם יהיה גדול מאד אם שתי הנבחרות הגדולות האלה יטוסו הביתה. בספורט המקומי, ים מדר הדהים את אוהדי הפועל ת”א כשהודיע על עזיבת המועדון וככל הנראה יחתום חוזה ארוך טווח במכבי ת”א(אוי, הבגידה), ובכדורסל העולמי דני אבדיה עדיין בארץ בחופשת מולדת וממשיך לעקוב בדריכות אחרי עתידו המעורפל בליגת הכדורסל הגדולה בעולם.

אלה הנושאים שיעסקו השבוע את סרוגים-ועד כאן מסרגה ראשונה ליום ראשון!