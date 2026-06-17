בדרך לפסגה: מסי כבש שלושער היסטורי והשווה את שיא כל הזמנים

אם למישהו היה ספק שליאו מסי עדיין מסוגל לרגש את עולם הכדורגל, הלילה הגיע התשובה.

קפטן נבחרת ארגנטינה פתח את מונדיאל 2026 בצורה מושלמת כשהוביל את אלופת העולם לניצחון 0:3 על אלג'יריה, במשחק שבו כבש שלושער והשתווה לשיא הכיבושים בכל הזמנים בגביע העולם.

מסי, שמופיע בטורניר העולמי כשעל כתפיו תואר אלוף העולם מקטאר 2022, הגיע ל-16 שערים במונדיאלים והשווה את מאזנו של החלוץ הגרמני האגדי מירוסלב קלוזה.

כעת, שער אחד נוסף יספיק לו כדי להפוך למלך השערים הגדול ביותר בתולדות המפעל.

הכוכב הארגנטינאי פתח את החגיגה כבר במחצית הראשונה לאחר שקיבל מסירה מדויקת מרודריגו דה פול וסיים בקור רוח מול השער.

במחצית השנייה הוסיף שער נוסף שהרחיק את אלג'יריה מהאפשרות לחזור למשחק, ואת הרגע הגדול באמת סיפק כאשר השלים שלושער בשער אופייני שסחט תשואות מכל יושבי האצטדיון.

מעבר לשלושת השערים, מסי המשיך לשבור שיאים גם בהיבט האישי.

עם העלייה לכר הדשא הוא הפך לכדורגלן הראשון אי פעם שמשתתף בשישה טורנירי מונדיאל שונים.

בנוסף, הוא הרחיב את שיא ההופעות שלו בגביע העולם והגיע לציון דרך נוסף בקריירה המפוארת שלו במדי ארגנטינה.

עבור האלביסלסטה מדובר בפתיחה חלומית למסע הגנת התואר.

בניגוד לפתיחה המקרטעת במונדיאל הקודם, אז הופתעה על ידי ערב הסעודית, הפעם הנבחרת של ארגנטינה נראתה בטוחה בעצמה, מחוברת ומלאת ביטחון בדרך להשגת שלוש נקודות ראשונות.

כעת כל העיניים נשואות למשחק הבא של ארגנטינה בשלב הבתים, שם ינסה מסי לעשות את מה שנראה כמעט בלתי נמנע, לכבוש שוב, לשבור את השיא ולהתייצב לבדו בראש רשימת הכובשים הגדולים בתולדות המונדיאל.