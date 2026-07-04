"הציונות הדתית צדקה, ואני טעיתי": תמיר דורטל בראיון חשוף

תמיר דורטל ('על המשמעות') מספר באולפן 'סרוגים' לנתן קון על הדרך שעבר: מהשמאל החילוני ועד ההתקרבות לציונות הדתית. וגם: למה הוא הכי נמשך למגזר, ומה קרה כשפגש את הפלסטינים בגובה העיניים? צפו בפרק הבכורה של הפודקאסט החדש "מתחת לכיפות"

כיצד אדם שגדל בלב הקונזנזוס של השמאל החילוני, התחנך על ברכי ערכי הפשרה והדו-קיום, וראה בעיניים מערביות את פתרון הסכסוך, מוצא את עצמו משנה את עורו לחלוטין ומפנה מבט מעריך ואוהד דווקא לעבר הציבור הדתי-לאומי?

בפרק הבכורה המרתק של הפודקאסט החדש "מתחת לכיפות", מארח נתן קון באולפן את תמיר דורטל, האיש מאחורי פודקאסט ההגות המוביל "על המשמעות". בשיחה פתוחה, כנה ונטולת פילטרים, דורטל חוזר אל המסלול המרתק שעשה מצידו האחד של המתרס הפוליטי והרעיוני – ישירות אל חיקה של הציונות הדתית.