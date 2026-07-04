"הדיחו אותי ואני גאה": אדלשטיין יוצא לדרך פוליטית חדשה

יולי אדלשטיין ( דוברות הכנסת - נועם מושקוביץ )

ח"כ יולי אדלשטיין הודיע הערב (שבת) כי לא יתמודד בפריימריז הקרובים של הליכוד, וכי בתום מושב הכנסת הנוכחי יעזוב את תנועת הליכוד, שהייתה לדבריו ביתו הפוליטי במשך יותר משני עשורים.

בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות כתב אדלשטיין: "אתחיל מהסוף: החלטתי לא להתמודד בפריימריז לרשימת הליכוד בכנסת הבאה, ולצאת לדרך פוליטית חדשה". "בלב כואב אך שלם, בתום מושב הכנסת הנוכחי אעזוב את תנועת הליכוד שהייתה לי בית במשך יותר מ-20 שנה", כתב. "אחרי השבעה באוקטובר היה לי ברור שמה שהיה הוא לא מה שיהיה. נאבקתי בכל כוחי למען גיוס שוויוני ואמיתי, והצלחתי למנוע חוק השתמטות לדורי דורות".

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"הדיחו אותי ואני גאה בכך"

אדלשטיין התייחס גם לעימותים הפוליטיים שניהל בתקופה האחרונה בתוך הליכוד.

"לאורך כל דרכי הוכחתי שאני לא נצמד לכיסא. הדיחו אותי מראשות ועדת חוץ וביטחון כי מנעתי חוק השתמטות, והדיחו אותי מחברות בוועדה כי הצבעתי בעד ריבונות ביהודה ושומרון. אני גאה על כך", כתב.

"אני עוזב את סיעת הליכוד, אבל לא את חברי הליכוד, שרבים מהם רואים איתי עין בעין את המציאות. בקרוב נצא יחד לדרך חדשה".

לדבריו, מטרתו היא להקים "ממשלה רחבה שתשקף את ה־80% שמסכימים על ה־80%", והוסיף כי לא ייכנע לקיצוניים, לא יישען על המפלגות הערביות ולא ייתן "צ'ק פתוח לחרדים".

אדלשטיין חתם את דבריו בהצהרה על עקרונותיו: "ימין אמיתי, ממלכתי ואחראי. בעד התיישבות בארץ ישראל, ביטחון של קיר ברזל, כלכלה חופשית, רפורמה משפטית וחיזוק הזהות היהודית".