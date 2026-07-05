מרוקו חגגה, אמבפה הכריע: הלילה של שמינית הגמר

אמבפה במדי נבחרת צרפת ( צילום: שאטרסטוק )

שלב שמינית הגמר של מונדיאל 2026 יצא הלילה (בין שבת לראשון) לדרך, עם שני משחקים שסיפקו את העולות הראשונות לרבע הגמר.

מרוקו המשיכה להרשים עם ניצחון 0:3 על קנדה, בעוד צרפת גברה 0:1 על פראגוואי במשחק צמוד והבטיחה את מקומה בין שמונה האחרונות. מרוקו לא עוצרת נבחרת מרוקו, שהגיעה עד לחצי גמר המונדיאל הקודם, המשיכה את הכושר המצוין שלה גם בטורניר הנוכחי. אחרי שהדיחה את הולנד בדו-קרב פנדלים בשלב הקודם, המרוקאים לא השאירו הפעם מקום לספק וגברו 0:3 על קנדה. עזדין אונאחי כבש צמד בדקות ה-50 וה-82, וסופיאן רחימי חתם את התוצאה עמוק בתוך תוספת הזמן. בראהים דיאס בישל שני שערים והפך לשחקן האפריקאי הראשון שמבשל ארבעה שערים בטורניר מונדיאל אחד. למרות פציעתו של מלך שערי הנבחרת, איסמעיל סאיבארי, במהלך המחצית הראשונה, מרוקו המשיכה לשלוט במשחק והעפילה לרבע הגמר ללא קושי.

עוד באותו נושא הארי קיין הבקיע שער ניצחון מרהיב בדקה ה-86' אריאל שרפר

אמבפה הכריע את פראגוואי

במשחק השני התקשתה צרפת מול פראגוואי, שהגיעה עם הרבה ביטחון לאחר שהדיחה את גרמניה בסיבוב הקודם.

לאחר מחצית ראשונה מאופסת, הצרפתים קיבלו פנדל בעקבות בדיקת VAR ממושכת. קיליאן אמבפה דייק מהנקודה הלבנה וכבש את שער הניצחון.

השער היה השביעי של אמבפה בטורניר, והוא השתווה לליאו מסי בראש טבלת הכובשים של מונדיאל 2026. בנוסף, אמבפה העלה את מאזנו ל-19 שערים בגביעי העולם, שער אחד בלבד פחות ממסי בטבלת הכובשים בכל הזמנים.