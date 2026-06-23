למרות סופת הברקים: אמבפה כבש צמד והמשיך להתקרב לשיא של מסי

נבחרת צרפת רשמה הלילה (בין שני לשלישי) ניצחון חלק 0:3 על עיראק במסגרת המחזור השני של שלב הבתים במונדיאל 2026.

אך יותר מהתוצאה, מי שגנב את ההצגה היה קיליאן אמבפה, שכבש צמד נוסף והמשיך לטפס ברשימת כובשי כל הזמנים בטורניר.

המשחק, שנערך באווירה יוצאת דופן, הופסק למשך כשעתיים בעקבות סופת ברקים חריגה, מה שהפך אותו למשחק הארוך ביותר בתולדות גביע העולם. למרות ההפסקה הממושכת, הצרפתים חזרו חדים יותר לדשא ולא התקשו להשלים ניצחון משכנע.