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למרות סופת הברקים: אמבפה כבש צמד והמשיך להתקרב לשיא של מסי

המשחק מול עיראק הופסק לשעתיים בעקבות סופת ברקים חריגה, אך זה לא מנע מכוכב צרפת לכבוש צמד, להעלות את מאזנו ל-16 שערים במונדיאלים ולהתקרב מרחק שני שערים בלבד מהשיא ההיסטורי

06:38
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קיליאן אמבפה
קיליאן אמבפה | צילום: (צילום: יונתן זינדל/פלאש90)

נבחרת צרפת רשמה הלילה (בין שני לשלישי) ניצחון חלק 0:3 על עיראק במסגרת המחזור השני של שלב הבתים במונדיאל 2026.

אך יותר מהתוצאה, מי שגנב את ההצגה היה קיליאן אמבפה, שכבש צמד נוסף והמשיך לטפס ברשימת כובשי כל הזמנים בטורניר.

המשחק, שנערך באווירה יוצאת דופן, הופסק למשך כשעתיים בעקבות סופת ברקים חריגה, מה שהפך אותו למשחק הארוך ביותר בתולדות גביע העולם. למרות ההפסקה הממושכת, הצרפתים חזרו חדים יותר לדשא ולא התקשו להשלים ניצחון משכנע.

חדשות סרוגים

אמבפה מתקרב לפסגה

אמבפה כבש פעמיים והעלה את מאזנו ל-16 שערים במונדיאלים, נתון שהעלה אותו למקום השני בטבלת כובשי כל הזמנים של הטורניר.

כעת נמצא כוכב צרפת במרחק שני שערים בלבד מהשיא העולמי, וממשיך להוכיח כי הוא המועמד המוביל לשבור אותו כבר במהלך הטורניר הנוכחי.

מעבר לשערים, אמבפה היה האיש המרכזי בחלק הקדמי של צרפת, הוביל את ההתקפות וסייע לנבחרתו להשיג ניצחון שני ברציפות ולבסס את מעמדה כאחת המועמדות הבולטות לזכייה בגביע.

גביע העולם - מונדיאל 2026 (שאטרסטוק)

וגם מסי עשה היסטוריה

במקביל, לאו מסי המשיך לכתוב פרק נוסף בקריירה האגדית שלו כאשר כבש צמד ב-0:2 של ארגנטינה על אוסטריה.

הכוכב הארגנטינאי העלה את מאזנו ל-18 שערים בגביעי העולם והפך למלך השערים בכל הזמנים של המונדיאל, כשהוא חולף על פני מירוסלב קלוזה.

אלא שבזמן שמסי ממשיך לשבור שיאים בגיל 39, מי שנושף בעורפו הוא דווקא אמבפה בן ה-27, שנמצא כעת במרחק שני שערים בלבד מהפסגה ומסמן את עצמו כיורש הגדול של הכדורגל העולמי.

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תגובות

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יבוא צרפתי
לפני 22 דקות

Mastic Bape