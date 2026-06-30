רשמית: ים מדר עוזב את הפועל תל אביב

מועדון הכדורסל הפועל IBI תל אביב הודיע הערב כי הגארד ים מדר החליט לממש את סעיף היציאה בחוזהו ולעזוב את הקבוצה.

בהודעת המועדון נמסר כי בתקופה האחרונה נעשו ניסיונות רבים להגיע להבנות עם מדר ולהבטיח את הישארותו לחמש עונות נוספות. בהפועל ציינו כי הוגשה לשחקן הצעה כספית שהוגדרה על ידי המועדון כ"חסרת תקדים עבור שחקן ישראלי", ואף חריגה בקנה מידה אירופי. עוד נטען כי מדובר בהצעה גבוהה משמעותית מכל הצעה אחרת שהייתה בידי השחקן.

במועדון הוסיפו כי נערכה גם פגישה בין מדר לבין מאמן הקבוצה, שבמהלכה הוצגו בפניו התוכניות המקצועיות לעונה הקרובה ותפקידו המתוכנן בסגל. לפי הודעת הפועל, הפגישה התקיימה באווירה חיובית, והשחקן קיבל הבהרה כי הוא מיועד למלא תפקיד מרכזי ומשמעותי בקבוצה.

למרות המאמצים, מדר בחר לממש את סעיף היציאה ולעזוב את המועדון.

בהפועל תל אביב סיכמו את ההודעה במסר לעתיד, ולפיו המועדון ימשיך לפעול באותה שאפתנות ומחויבות, לבנות קבוצה שתיאבק על כל התארים ותייצג את ערכיו.