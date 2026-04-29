העונה של דני אבדיה הסתיימה: פורטלנד הודחה מהפלייאוף

תם הטקס: דני אבדיה ופורטלנד הודחו הלילה (רביעי) מפלייאוף ה-NBA אחרי שהפסידו פעם נוספת לסן אנטוניו בתוצאה 114:95 וסגרו 4:1 בסדרה.

אבדיה עדיין הוביל את פורטלנד עם 22 נקודות במשחק, לצד 3 ריבאונדים ו-3 אסיסטים ב-32 דקות. כבר ברבע הראשון הישראלי הגיע ל-8 נקודות, אבל כבר אחרי הסל הראשון ההובלה הייתה של סן אנטוניו שהגיעה ל-36 נקודות מול 24 לטרייל בלייזרס. במחצית היתרון של הספרס כבר הספיק להגיע ל-20 נקודות.

הרבע השלישי ראה את אבדיה יורד לספסל במהירות אחרי עבירה בלתי ספורטיבית, והוא חזר רק לרבע האחרון - בו היה נראה לרגע כי פורטלנד התעוררה. הקבוצה של אבדיה הצליחה להקטין את הפער ל-9 נקודות בלבד, אבל 7 נקודות רצופות של דיארון פוקס סגרו את הסיפור כש-5 דקות נותרו למשחק.

כעת סן אנטוניו תעלה לסיבוב השני של הפלייאוף, שם היא תפגוש את המנצחת מהסדרה בין דנבר למינסוטה. במידה ותזכה, הספרס ייפגשו בגמר המערב את אחת משלושת הקבוצות הנותרות: האלופה המכהנת אוקלהומה סיטי, הלייקרס או יוסטון.