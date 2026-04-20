"כמו לברון ג'יימס": דני אבדיה עם עוד לילה היסטורי

מול אחת הקבוצות הטובות בעולם, אבדיה לא נבהל, וקבע במשחקו הראשון אי פעם בפליאוף שיא היסטורי, והלהיב שוב את קהל הצופים בליגה הטובה בעולם

פורטלנד טרייל בלזיירס אמנם הפסידו הלילה (בין ראשון לשני) 111:98 לסן אנטוניו ספרס, אבל אבדיה במשחק הראשון של שחקן ישראלי בפליאוף ה-NBA עשה היסטוריה נוספת והשווה שיא של לברון ג'יימס. פורטלנד בפיגור 0:1, ויקוו להשוות את הסדרה מחר בלילה.

הכוכב הישראלי קלע 30 נקודות מול אחת הקבוצות הטובות ב-NBA. הוסיף עשרה ריבואנדים, וחמישה אסיסיטים בהופעת הבכורה שלו בפליאוף. השחקן היחיד בהיסטוריה של הליגה הטובה בעולם שהציג נתונים יותר טובים במשחק הראשון שלו אי פעם בפליאוף היה לברון ג'יימס, אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה.

סן אנטוניו עם ניצחונה ה-31 ב-35 המשחקים האחרונים, חולמת על זכייה ראשונה מזה 12 שנה. אבדיה והחברים יצליחו לאתגר אותם? אוהדים רבים התהלבו מהישראלי שכיכב על הבמה הגדולה בעולם, המשפט "דני אבדיה הוא טופ טופ טופ", רץ ברשת.

אוהד פרו פלסטיני פחות התחבר וכתב: " מוות מוות לצה"ל! תחזור הביתה, זבל, דני אבדיה, לך תעשה פשעי מלחמה כלשהם, אתה לא שייך במגרש כדורסל". אוהד אחר כתב: "לדני אבדיה אין פחד כשהוא תוקף!!!".