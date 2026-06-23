תעודת זהות: ישיבת הר עציון ("הגוש")
נתונים וסגנון כללי
- מספר תלמידים: בישיבה לומדים כיום במשוער כ־450 עד 500 תלמידים ואברכים. עיקר הלומדים הם במסלול ה"הסדר", אברכי כולל גבוה וכולל הלכה, וכן עשרות רבות של תלמידים המגיעים מרחבי העולם (בעיקר מצפון אמריקה ומאירופה) במסגרת תכניות לימודי חוץ, ותלמידים בעלי צרכים מיוחדים בתכנית מותאמת המכונה "דרכנו".
- אופי: ישיבת "הגוש" מתאפיינת בקו למדני מובהק ובעיקר בלימוד גמרא, אך גם מעודדת לימוד תנ"ך ברמה גבוהה ביותר(ואף מפעילה ומעדכנת אתר אינטרנט ייעודי של מכללת הרצוג הסמוכה לישיבה בשם "אתר התנ"ך") ומציעה מאגרי מידע תורניים ושיטות לימוד חדשניות למורים ולכלל הציבור, ומקורות עיון למחקר תורני מעמיק ומקיף באמצעות ספרייה גדולה ומקוונת המאפשרת ללומד למצוא בקלות מאגרי מידע עצומים בהיקפם לסיוע ביצירת חידושים תורניים, כתיבת ספרי קודש חדשים ועבודות סמינריוניות חינוכיות. האופי הלאומי של הישיבה מתון ונטה בעבר למרכז, אך בשנים האחרונות הפך ימני יותר בשל גישתו התורנית של אחד מראשי הישיבה הרב יעקב מדן.
- שפה: בישיבת "הגוש" תשמעו הרבה אנגלית בחלל בית המדרש, אך ברוב האזורים מדברים עברית וגם החוצניקים יודעים לתקשר עם המקומיים בלשון הקודש.
- מיקום על המפה: אלון שבות, גוש עציון (כ-20 דקות מירושלים ביום רגוע בכבישים).
המושלים בכיפה ורבני "הגוש"
ראשי הישיבה:
מאז פטירתם של מייסדי ישיבת “הר עציון”, חתני פרס ישראל הרב יהודה עמיטל והרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל, מובילה את "הגוש" נבחרת" הנהגה רוחנית" המורכבת משלושה ראשי ישיבה.
- הרב יעקב מדן: מוביל את לימוד התנ"ך בדרכה הייחודית של הישיבה ומוסר שיעורי מחשבת ישראל, הלכה וחברה.
- הרב ברוך גיגי: ראש ישיבה ור"מ ותיק, האחראי בעיקר על תחומי לימוד העיון בגמרא וההלכה בישיבה.
- הרב משה ליכטנשטיין: בנו של מייסד הישבה הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל, הממשיך את מסורת הלימוד בשיטת בריסק.
- מעבירי שיעורים נבחרים(בנוסף לשלושת ראשי הישיבה): הרב עזרא ביק, הרב יאיר קאהן, הרב אמנון בזק, הרב ישי יסלזון, הרב חיים נבון, הרב שלמה ברין, הרב עמיחי גורדין, הרב דניאל שרייבר, הרב פיני כהן, הרב אסי בלנק
סדרי ושיטות הלימוד
- למדנות עיונית בשיטת בריסק: לב ליבו של בית המדרש בגוש הוא לימוד גמרא בעיון מעמיק, המבוסס על "השיטה המושגית" מבית מדרשו של הגרי"ד סולובייצ'יק ופירוש והרב אהרן ליכטנשטיין זצ”ל, המנתחת את עקרונות ההלכה לתוך הגדרות מופשטות.
- מהפכת התנ"ך (פשוטו של מקרא): הישיבה נחשבת לחלוצה העולמית של לימוד התנ"ך בעיון ובגישת "תנ"ך בגובה העיניים", המשלבת את כלי המחקר הגיאוגרפיים והספרותיים יחד עם מחויבות עמוקה למסורת חז"ל.
- שילוב השקפתי פתוח: בית המדרש מעודד השכלה רחבה, שילוב עולם המעשה והאקדמיה, ומחויבות אזרחית וצבאית עמוקה למדינת ישראל לצד פתיחות אינטלקטואלית.
בוגרים מפורסמים
לאורך שנות קיומה יצאו מבית המדרש של ישיבת "הר עציון" בוגרים רבים ומפורסמים בתחומים שונים:
רבנים: הרב יוסף צבי רימון (רב מועצת גוש עציון ויו"ר סולמות), הרב חיים נבון (סופר ופובליציסט), הרב ד"ר בני לאו, הרב יובל שרלו והרב תמיר גרנות (ראשי ישיבת אורות שאול), הרב רא"ם הכהן (ראש ישיבת עתניאל), והרב אפרים מירוויס (רבה הראשי של בריטניה).
אישי ציבור: שופטי בית המשפט העליון נעם סולברג ודוד מינץ, מבקר המדינה מתניהו אנגלמן, השר לשעבר זאב אלקין, חברי הכנסת משה (קינלי) טור-פז ומשה סולומון, המשנה ליועמ"שית מאיר לוין, והאלוף במילואים גרשון הכהן.
מפעלי הישיבה ומוסדות שותפים
- המכללה האקדמית הרצוג: מכללה אקדמית להוראה ומחקר חינוכי שצמחה מתוך מוסדות הישיבה, ונחשבת למוסד האקדמי מהמובילים בישראל להכשרת מורים דתיים לאומיים. המכללה מפעילה את אתר "התנ"ך" המהווה מאגר מידע עצום להיסטוריונים ולחוקרי יהדות ותנ"ך ומכיל קישורים לספריות מקוונות
- בית המדרש הווירטואלי (VBM): מפעל החלוץ העולמי להפצת שיעורי תורה באינטרנט, המנגיש אלפי שיעורי עיון, מחשבה, הלכה ותנ"ך במגוון שפות למאות אלפי לומדים ברחבי העולם.הוצאת תבונות: בית הוצאה לאור של הישיבה והמכללה, המפרסם מדי שנה עשרות ספרי מחקר תורני, כתבי עת עיוניים וספרי תנ"ך.
- השלוחות החינוכיות: הישיבה מפעילה כולל גבוה ללימודי דיינות והלכה, תוכניות מנהיגות וישיבה תיכונית הפועלת בצמוד לבית המדרש המרכזי באלון שבות.
תגובות