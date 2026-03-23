תגובה איראנית ראשונה להודעת טראמפ: ארה"ב שוב נסוגה

טראמפ מדווח על התקדמות בשיחות עם איראן ומקפיא את התקיפות בתשתיות האנרגיה ל-5 ימים; בטהרן הגיבו בזלזול: "נסיגה ותבוסה לשטן"

ברקע הודעת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על שיחות עם איראן ודחיית תקיפות בתשתיות אנרגיה, הגיעה תגובה חריפה ראשונה מטהרן. דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני, איבראהים רזאאי, תקף היום (שני) את המהלך ואמר כי "טראמפ וארה"ב שוב נסוגו. המערכה ממשיכה לדהור. עוד תבוסה לשטן".

משמרות המהפכה הגיבו כי "אין כל השתתפות בשיחות ביטחוניות עם ארצות הברית שהובילו להפסקת אש בת חמישה ימים", וכי ההצהרות האמריקאיות בנושא "משקפות משבר בעמדת ארה"ב בעקבות המשך התקיפות האמריקאיות על נוכחותה הצבאית באזור".

מוקדם יותר הודיע טראמפ כי במהלך היומיים האחרונים התקיימו שיחות בין ארצות הברית לאיראן, אותן הגדיר "טובות ופוריות מאוד", במטרה להגיע לפתרון כולל של העוינות במזרח התיכון.

לדבריו, מדובר בשיחות "מעמיקות, מפורטות ובונות" שיימשכו במהלך השבוע הקרוב, ועל בסיסן הורה לדחות כל תקיפה צבאית נגד תחנות כוח ותשתיות אנרגיה באיראן למשך חמישה ימים, בכפוף להתקדמות המגעים.

בתוך כך, השווקים הגיבו להתפתחויות והנפט מסוג WTI רשם ירידה חדה של למעלה מ-10%, כאשר המשקיעים מעריכים כי הפחתת המתיחות עשויה לצמצם סיכונים לאספקת האנרגיה מהמזרח התיכון.