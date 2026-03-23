המעצר שטלטל את עולם המוזיקה: אביה של אודיה נאשם בסחר בסמים

הזמרת אודיה: "אמן וכולם יאהבו אותי ככה"

הזמרת אודיה: "אמן וכולם יאהבו אותי ככה" צילום: (צילום: שי פרנקו)

מיכאל דוד אזולאי, אביה של הזמרת המצליחה אודיה, נאשם בניהול רשת הפצה ענפה בטלגרם. כתב האישום חושף: סמויה היא זו שהביאה להפללתו של אזולאי, שברכבו נתפסו מאות גרמים של חומרים אסורים

מכה קשה למשפחתה של אחת הזמרות האהובות בישראל: מיכאל דוד אזולאי, אביה של הזמרת אודיה, עומד במרכזה של פרשת סמים חמורה.

על פי החשיפה באתר mako, אזולאי נאשם ב-12 מקרים שונים של סחר בסמים, לאחר שלכאורה ניהל רשת תחת הכינוי "דרך המלך" באפליקציית הטלגרם.

המארב המתוכנן והמעצר

מכתב האישום עולה כי המשטרה ניהלה מעקב ממושך אחר פעילותו של אזולאי. מי שהביאה לפריצת הדרך הייתה שוטרת סמויה שיצרה עמו קשר, התחזתה ללקוחה ותיאמה עמו רכישה של חומרים אסורים.

ברגע האמת, כאשר הגיע אזולאי למקום המפגש, המשטרה ביצעה מעצר ובחיפוש ברכבו נתפסו:

מאות גרמים של קנאביס .

כמויות של חשיש .

אביזרי עישון ומשקלים דיגיטליים ששימשו על פי החשד להפצה.

בין ההצלחה של הבת לסיבוך של האב

המשטרה מייחסת לאזולאי עבירות של סחר בסם מסוכן, החזקת סם שלא לצריכה עצמית, החזקת כלים להכנת סם והסתייעות ברכב לביצוע פשע.



הבשורה מגיעה בזמן שאודיה נמצאת בשיא הקריירה שלה, כשהיא מהווה מודל לחיקוי עבור נשים ונערות רבות, בייחוד בציבור הדתי והמסורתי, בזכות שיריה העוסקים באמונה ובהתחזקות. מקורבים מציינים כי מדובר במכה רגשית לא פשוטה עבור המשפחה, המנסה לעכל את חומרת האישומים נגד אבי המשפחה.