אמנון לוי בתגובה ראשונה לסערה סביב אישתו

איש התקשורת אמנון לוי, מגיב לראשונה לסערה שהתעוררה סביב אישתו: "עשו לה שיימינג; היא אדם תמים"

לאחר שבסוף השבוע הופץ ברשתות החברתיות תיעוד של אמנון לוי ושל אשתו נתקלים בקבוצת פעילים בזמן אזעקה בתל אביב, לוי מתייחס לראשונה לאירוע ומגן בחירוף נפש על רעייתו, שעברה "שיימינג" אכזרי בעקבות הסרטון.

האירוע התרחש ביום שישי האחרון, בזמן מטח טילים לעבר גוש דן. לוי ואשתו היו בדרכם למרחב מוגן סמוך למרכז הבימה, כשלפתע קבוצת פעילים, ביניהם מרדכי דוד, חסמה את דרכם עם מיקרופונים ומצלמות.

"הייתה אזעקה והיינו בדרך למקלט הביתה אחרי קפה עם חברים," שחזר לוי בראיון לרביב דרוקר ברשת 13. "חצינו את הבימה ואחרי חמש דקות עוד אזעקה – ובקטע הזה טילים נופלים. בא הטיפוס הזה עם עוד עשרה אנשים, חוסמים אותנו, ולמרות כל הניסיון שלי לא ידעתי איך להגיב".

מעבר לעימות הפיזי בשטח, מה שגרם לסערה גדולה עוד יותר היו התגובות ברשתות החברתיות לתיעוד, שם הופנה לעג רב כלפי אשתו של לוי שהתערבה בסיטואציה כדי לגונן עליו.

"עשו שיימינג נוראי לאשתי," אמר לוי בכאב. "היא אדם תמים וטוב. כלביאה היא נשכבה על הגדר כדי למשוך את האש אליה ולתת לי ללכת. אני גאה בה ורוצה להודות לה".