צעירה חרדית ותינוקת חולצו מלב כפר באפריקה

בסיוע של ארגון יד לאחים חולצה צעירה, יהודייה אפריקה יחד עם בתה התינוקת. הצעירה חיה בבידוד מוחלט בבית בו גם עם נשותיו של בן זוגה ואף לא יכלה לצאת לרחוב מחשש לביטחונה האישי

ארגון יד לאחים יצא במצע חילוץ מיוחד להחזרת צעירה יהודה ובתה התינוקת לחיק משפחתה. צעירה בשם אסתר (שם בדוי) שגדלה בקהילה חרדית מבוססת באירופה פתחה בקשר רומנטי עם בחור שהכירה במהלך שהותה באפריקה.

השניים הדקו את הקשר ואסתר החליטה לעבור להתגורר עמו במקום מגוריו.

חיים בבידוד ובלי חברה

מה שאסתר לא ידעה הוא אלו חיים מצפים לה, ששונים לחלוטים ממה שהכירה. היא מצאה את עצמה בכפר נידח בעל תשתיות ירודות ותנאי מחיה קשים ביותר, כשאת הבית היא נאלצה לחלוק עם נשותיו הנוספות של בן זוגה.

למרות שבן הזוג היה בחור נחמד באופיו, התברר לה כי הוא סובל מהתמכרויות קשות שהשליכו על התנהלות הבית ומצבו הכלכלי. בנוסף בשל היותה אישה לבנה ומחשש לביטחונה האישי, אסתר לא יכלה לצאת לבד מהבית, על מנת שלא למשוך תשומת לב חריגה. אסתר חיה בבידוד חברתי מוחלט וזכתה לצאת מהבית רק אחת למספר שבועות, ורק כשבן זוגה מלווה אותה.

משפחתה של אסתר, אשר דאגה לשלומה החליטה לפנות לארגון יד לאחים, שהפקיד עובדת סוציאלית על הטיפול בתיק. לאורך התקופה שמרה העו"סית על קשר רציף עם אם המשפחה, אך הובהר לה כי ניתן לסייע רק במידה ואסתר בעצמה תבקש סיוע.

מבצע החילוץ

בחג החנוכה הדבר קרה, ואסתר החליטה לבקש סיוע ולעזוב את המדינה. מרגע קבלת ההחלטה של אסתר החל מבצע לוגיסטי ובירוקרטי סבוך שכלל שיתוף פעולה הדוק עם בית חב"ד המקומי שפעל בשטח. כמו כן הוצמדה לה אישה, שעברה סיפור דומה וליוותה אותה נפשית בכל ההליך. האתגר העיקרי איתו התמודדו בארגון היה היעדר מסמכים ודרכון לתינוקת שנולדה באפריקה, לצד חובות ובעיות משפטיות שצברה אסתר במהלך שהותה במדינה.

לאחר מאמצים הושג הדרכון המיוחל לתינוקת והוסדרו כל האישורים הבירוקרטיים ליציאה. העובדת הסוציאלית של 'יד לאחים' רכשה עבורן כרטיס טיסה, ותוך פחות משמונה שעות מרגע קבלת המסמכים, אסתר ובתה כבר היו על המטוס בדרכן חזרה לאירופה. עם נחיתתן, הן נפגשו עם אם המשפחה שלא ראתה את נכדתה מעולם.

אסתר כעת עוברת הליך שיקום בקהילה ואך קיבלה סיוע מארגון יד לאחים עם דירה מאובזרת, בגדים וטיפול רפואי ונפשי מקצועי.