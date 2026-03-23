דיווח: חמינאי פצוע, מבודד ולא עונה להודעות

מנהיגה העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, פצוע ומבודד מגורמים בשלטון האיראני, כך דיווח היום (שני) העיתון האמריקני "וושינגטון פוסט".



גורמי ביטחון אמריקאים וישראלים מסרו לעיתון כי המנהיג העליון החדש, בנו בן ה-56 של חמינאי - פצוע, מבודד ואינו מגיב להודעות המועברות אליו. למרות זאת, גורמים ישראלים אמרו כי אנשי דת ומנהיגי משמרות המהפכה האסלאמית החזקים של איראן ביססו את אחיזתם במדינה.

נזכיר כי ארה"ב ואיראן מעריכות שחמינאי הבן פצוע קשה, סובל מחתכים בפניו ושוהה במקום מאובטח עם תקשורת מוגבלת. CNN דיווחה על שבר בכף הרגל, חבלה סביב עינו השמאלית וחתכים בפניו