לראשונה: כוחות חטיבת החשמונאים פועלים בלבנון

לראשונה: כוחות החטיבה החרדית -החשמונאים פועלים בלבנון

לוחמי חטיבת החשמונאים בפיקוד עוצבת ׳ברעם׳ (300), החלו בשבועות האחרונים לפעול בדרום לבנון. במסגרת הפעילות המבצעית הם מבצעים פשיטות ממוקדות במספר מרחבים בדרום לבנון במסגרת מאמץ ההגנה הקדמי על יישובי הצפון וישראל.

הלוחמים, אשר לקחו חלק בפעולות מבצעיות בסוריה, אוגדת יהודה ושומרון, ברצועת עזה וכעת פועלים לראשונה בלבנון, החלו אתמול (א') את המחזור הראשון של קורס הקצינים החטיבתי, שיתקיים בבסיס ההכשרות של חטיבת החשמונאים.

חטיבת "חשמונאים" הוקמה כדי לתת מענה ייחודי לשילוב צעירים חרדים בלחימה סדירה, תוך שמירה על אורח חייהם הדתי. מדובר בניסיון של צה"ל להרחיב את מסגרות השירות לחרדים ולחזק את תרומתם לביטחון המדינה.

מפקד חטיבת החשמונאים, אלוף-משנה ש׳: ״חטיבת החשמונאים תמשיך לפעול בגבורה בכל גזרה בה תידרש, במקביל לפעילות המבצעית נמשיך בהכשרת דור העתיד של המפקדים החרדים שימשיכו להוביל את החטיבה קדימה. זוהי אבן דרך נוספת עבור החטיבה שתמשיך לפעול בחזית הלחימה תוך שמירה על אורח החיים החרדי של לוחמיה״.