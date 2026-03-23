משפחות שכולות נחסמו בדיון בבג"ץ על סיוע לעזה

המשפחות טענו כי צו חריג שמקורו מהנשיא יצחק עמית מנע את כניסתן לדיון, לאחר שכבר נדחתה בקשתן להצטרף והוחלט שהדיון לא שודר לציבור

משמר בתי המשפט מנע היום (שני) כניסת משפחות שכולות לדיון בעתירה שהגישו ארגוני סיוע לעזה נגד המדינה בבית . לטענת המשפחות, מדובר בהחלטה חריגה שניתנה בצו מיוחד שניתן על ידי הנשיא יצחק עמית, אשר מנע מהן להשתתף בדיון.

לדבריהן, "השופט עמית הוציא צו מיוחד שמונע מאיתנו להיכנס לדיון, בניגוד לתקנות של פיקוד העורף". עוד טענו כי לא ניתן להן הסבר מספק בשטח לסיבת ההגבלה.

הרקע לאירוע מגיע לאחר שבקשת המשפחות השכולות להצטרף לדיון נדחתה מראש, וכן הוחלט שלא לשדר את הדיון לציבור. למרות זאת, הגיעו בני המשפחות לבית המשפט והמתינו מחוץ לאולם במשך כ-45 דקות בניסיון להיכנס.





השופט עמית: "מתנהל נגדי מסע הכפשות מאורגן ומתוזמן"

רק לאחר פנייה מיוחדת של עו"ד יהודה פואה, נבחנה מחדש האפשרות לאפשר כניסה, ובשלב מסוים הותרה כניסה חלקית של חלק מהנוכחים.

הדיון עוסק בעתירות של ארגונים בינלאומיים המבקשים להמשיך לפעול בעזה, למרות שאינם חושפים בפני המדינה את זהות העובדים והפעילים מטעמם.. המשפחות השכולות ביקשו להיות נוכחות בדיון בשל השלכותיו, לטענתן, על המצב הביטחוני ועל אזרחי ישראל.