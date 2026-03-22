פרשת הנעדרת מקריית גת: אחרי 7 חודשים - המשטרה בהודעת עדכון

משטרת ישראל פונה היום פעם נוספת לעזרת הציבור בבקשה דחופה לסיוע באיתור נעדרת בסיכון גבוה מקרית גת. מדובר במלכות רחל אזולאי, בת 21, שנעלמה עקבותיה לפני למעלה מחצי שנה, ב-7 באוגוסט 2025, ומאז לא יצרה קשר עם משפחתה או שבה לביתה.

מצוד טכנולוגי ומבצעי חוצה ישראל

למרות הזמן הרב שחלף, בתחנת קרית גת מדגישים כי החקירה פעילה מתמיד. השוטרים מפעילים מגוון יחידות מיוחדות במישור החקירתי, הטכנולוגי והמבצעי בניסיון להתחקות אחר עקבותיה. עד כה נערכו חיפושים נרחבים במוקדים שונים ברחבי הארץ, בסיוע מתנדבים ויחידות מבצעיות מיוחדות.

במסגרת המאמצים, המשטרה ביצעה בדיקות מעמיקות במוסדות בריאות, תושאלו מכרים ובני משפחה, ונערכו סריקות פיזיות במבנים נטושים ובשטחים פתוחים – אך נכון לרגע זה, התעלומה נותרת בעינה.

המשטרה מבקשת: פתחו את העיניים

במשטרה מעריכים כי כל פיסת מידע, גם כזו שנראית שולית, עשויה להוביל לפריצת דרך בפרשה המדאיגה. הציבור מתבקש לגלות ערנות מוגברת ולדווח על כל קצה חוט.

כל היודע דבר על מקום הימצאה, מתבקש להתקשר בדחיפות למוקד 100 של משטרת ישראל או לתחנת משטרת קרית גת בטלפון: 08-6872205.