"ההיבריס של היועמ"שית מתחיל להתפוצץ לה בפנים"

החלטת השב"כ לקבוע כי יועצי ראש הממשלה, יונתן אוריך ואלי פלדשטיין, לא פגעו בביטחון המדינה, מעוררת סערה משפטית וציבורית. העיתונאי אבישי גרינצייג (i24NEWS) פרסם פוסט חריף שבו הוא תוקף את התנהלות היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה, ומאשים אותם ביהירות ובניהול כושל של הפרשות הרגישות.

"אני מודה שיש בי שמחה קלה לאידם של היועמ"שית ופרקליט המדינה", פתח גרינצייג את דבריו, כשהוא מתייחס להתעלמות המערכת מבקשותיו החוזרות ונשנות של השופט מזרחי לקבל חוות דעת חתומה מהשב"כ לאורך למעלה משנה.

"זלזלו בשופט ואמרו שהוא לא מבין"

לדברי גרינצייג, הפרקליטות זלזלה באופן עקבי בבית המשפט: "השופט ביקש מהם 10 פעמים להביא חוות דעת חתומה של ראש השב"כ. הם אמרו שהוא לא מבין, לא הביאו חוות דעת ואמרו שהטיוטה תיחתם בהמשך ושלא יתערב. עכשיו ההיבריס שלהם מתפוצץ להם בפרצוף, וכמו תבוסתנים הם מתרצים שהבעיה היא בחילופי ראש השב"כ".

גרינצייג מבהיר כי דבריו אינם נוגעים לחומרת המעשים בתיק עצמו, אלא לדרך שבה המערכת בחרה לנהל אותו תוך "שכרון כוח שמהול בטיפשות".

פרשת הבילד: "הסדר ראוי שנדחה בשל רצון למאסר"

גרינצייג חושף כי בפרשת ה"בילד", פרקליט המדינה סירב להסדר טיעון שכלל עבודות שירות לאוריך – הסדר שלדבריו היה ראוי בנסיבות התקדימיות. "הוא רצה מאסר בפועל. מה יצא לו מזה? שאוריך חזר ללשכת רה"מ, חלפה שנה וחצי ועדיין אין כתב אישום סופי. אולי נכדינו יזכו לראות הכרעת דין".

גם בהקשר של פרשת אינהורן, טוען גרינצייג לניהול כושל: "אמרו לו 'לא ננהל איתך מו"מ', חשבו שיביאו אותו בכוח עם צו הסגרה. בסוף האירוע התפוצץ, טראמפ ביטל את חיקור הדין, והם נאלצו לטוס לסרביה לערוך חיקור דין 'חאפרי' בתנאי סלב, כשהוא עושה להם טובה שהוא בכלל עונה".

בסיכום דבריו, מותח גרינצייג ביקורת על הגיבוי הציבורי שזוכים לו ראשי המערכת למרות הכישלונות המקצועיים, לטענתו: "הם נגד ביבי, אז מוחאים לכושלים הללו כפיים".