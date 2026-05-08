סקר מנדטים: נתניהו בצרות; בנט ולפיד נוסקים

סקר מנדטים חדש מעלה כי אחד הגושים נמצא במרחק נגיעה מהקמת ממשלה. ואיזו מפלגה טורפת את הקלפים עם 47 מנדטים?

סקר מנדטים חדש של עיתון "מעריב" חושף כי גוש הקואליציה הנוכחי נחלש משמעותית ועומד על 50 מנדטים בלבד, בעוד גוש האופוזיציה (ללא המפלגות הערביות) מגיע ל-60 מנדטים. המפלגות הערביות משלימות את המפה עם 10 מנדטים.

בחלוקה למפלגות, נרשם קרב צמוד בצמרת: מפלגת "ביחד" והליכוד ניצבות ראש בראש עם 26 מנדטים כל אחת. אחריהן מפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט עם 15 מנדטים, ומפלגת ה"דמוקרטים" שמתחזקת ל-10 מנדטים.

מפת המנדטים המלאה

בגזרת מפלגות הימין והחרדים: עוצמה יהודית וישראל ביתנו מקבלות 9 מנדטים כל אחת, ש"ס עם 8 ויהדות התורה עם 7 מנדטים. המפלגות הערביות, חד"ש-תע"ל ורע"מ, שומרות על כוחן עם 5 מנדטים לכל אחת.

תרחישי האיחוד: איזנקוט וליברמן משנים את התמונה

הסקר בחן מספר תרחישים של ריצה משותפת שעשויים להכריע את המערכה. במידה וגדי איזנקוט ואביגדור ליברמן ירוצו ברשימה אחת, איחוד בראשות איזנקוט יניב 27 מנדטים ויהפוך אותם למפלגה הגדולה ביותר בישראל. ריצה דומה בראשותו של ליברמן תניב 24 מנדטים.

אולם, המפץ הגדול באמת נרשם בתרחיש של איחוד משולש: ריצה משותפת של נפתלי בנט, אביגדור ליברמן וגדי איזנקוט. רשימה כזו צפויה לזנק לנתון חסר תקדים של 47 מנדטים – כמעט פי שניים מכוחו של הליכוד.

ממשלה בדרך? גוש המרכז-שמאל מתחזק

בתרחיש האיחוד המשולש, המרוויחה הגדולה היא מפלגת "הדמוקרטים" שמטפסת ל-14 מנדטים. המשמעות הפוליטית היא דרמטית: במצב כזה, גוש המרכז-שמאל מגיע ל-61 מנדטים (ללא המפלגות הערביות), נתון שמאפשר הקמת ממשלה ללא תלות בקולות הערבים או במפלגות הקואליציה הנוכחית.